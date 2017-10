Bắt được mảng xà 8m, dân Indonesia xẻ thịt nướng ăn

Anh Robert Nababan, 37 tuổi, bảo vệ ở một vườn dầu cọ ở quận Sumatra's Batang Gansal đã vô tình chạm trán "con quái vật" gần chỗ làm. Khi anh Nababan đang trên đường về nhà, anh bắt gặp con mãng xà đang nằm ngáng ngang đường và có vài người dân đang khá sợ hãi và không dám băng qua nó.



Người dân làng của Nababan đang treo con vật lên để triễn lãm. Ảnh: AFP

Thấy vậy, anh chàng quyết ra tay can thiệp và lao vào chiến đấu với con vật to lớn và không may đã bị nó cắn vào tay. "Tôi cố bắt nó thì bị nó cắn vào tay, tuy nhiên tôi vẫn cố hết sức để siết chặt nó" - Anh Robert Nababan kể lại câu chuyện tại bệnh viện.

Sau một thời gian vật lộn với con mãng xà dài 7,8 m, Nababan đã hạ được con vật hung hãn với sự giúp sức của một số người dân quanh đó. Tuy nhiên, anh Nababan đã bị thương khá nặng và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Pekanbaru.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, con mãng xà đã cắn ngập răng nanh vào cánh tay trái của anh Nababan và vết thương có vẻ rất nặng. Nếu không cứu chữa được, có thể các bác sĩ buộc phải bỏ đi cánh tay của người anh hùng.

Về phía con vật xấu số, nó được mang "triển lãm" ở làng của Nababan trước khi bị dân làng xẻ thịt, nướng ăn.

"Tôi rất bất ngờ khi nghe bạn tôi kể rằng con vật đã bị cả làng "đánh chén", họ bảo là thịt nó rất ngon. Với lại nó dài tận 7,8m nên chắc là nhiều thịt lắm. Chưa kể, hình như máu nó còn dùng để làm thuốc trị bệnh" - người đàn ông tiếc rẻ khi không thể tận mắt xẻ thịt chiến lợi phẩm của mình.

Nababan cho biết, đây không phải lần đầu anh gặp những con mãng xà như vậy ở khu vực anh bảo vệ. Vào mùa khô chúng thường ra ngoài săn mồi và những con chuột ở vườn dầu cọ là món khoái khẩu của chúng.