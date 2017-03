Bật mí đội vệ sĩ của ông Tập Cận Bình

Khu Trung Nam Hải, Bắc Kinh là nơi sinh sống và làm việc của các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và thường vụ Bộ chính được bảo vệ cô cùng nghiêm ngặt và cẩn mật nhất. Theo đó, Cục Cảnh vệ Trung ương Trung Quốc (CGB) là một trong những vòng bảo vệ quan chức cấp cao Trung Quốc. Cơ quan này cung cấp một số lượng lớn cảnh vệ bảo vệ yếu nhân Trung Quốc, trong đó có đội vệ sĩ của ông Tập Cận Bình.

Các yếu nhân Trung Quốc có 5 vòng bảo vệ dày đặc, cẩn mật nhằm đảm bảo sự an toàn cho các quan chức cấp cao. Vòng ngoài cùng là lực lượng cảnh sát hoặc lực lượng vũ trang địa phương. Vòng bảo vệ thứ hai là đội đặc cảnh địa phương, hoạt động trong bán kính nhỏ hơn so với các cảnh sát vũ trang (nhiệm vụ này thường do các cảnh sát cấp tỉnh đảm nhiệm).

Tiếp đến là vòng bảo vệ thứ ba do Cục Cảnh vệ trung ương còn được biết đến với tên gọi khác là Đơn vị 57003, mặc đồng phục đảm nhiệm. Khởi nguồn của Cục Cảnh vệ trung ương là Ban Cảnh vệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiệm vụ của họ là kiểm soát khu vực trong phạm vi bán kính 150 - 3.000m quanh các lãnh đạo, quan chức cấp cao. Lực lượng cận vệ thuộc Cục Cảnh vệ trung ương được đào tạo bài bản, thiện chiến. Theo một số tài liệu, lực lượng cận vệ này thường hóa giải các âm mưu tấn công, ám sát các lãnh đạo cấp cao từ xa, ít khi phải đối đầu trực diện.

Cục Cảnh vệ trung ương là một cơ quan độc lập thuộc quân đội. Mặc dù đóng quân ở trung tâm và vùng tây bắc Bắc Kinh nhưng CGB không thuộc quân khu Bắc Kinh mà trực thuộc Bộ Tổng tham mưu.

Theo một số nguồn tin, hiện Cục Cảnh vệ trung ương phụ trách bảo vệ an ninh cho khoảng 10 lãnh đạo cấp cao nhất Trung Quốc cùng các thành viên trong gia đình họ. Trong đó, Đại đội Vệ sĩ thuộc CGB phụ trách công tác an ninh thường trực cho các nhà lãnh đạo cấp cao mỗi lúc họ xuất hiện ở các địa điểm công cộng trong và ngoài nước.

Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương trực thuộc CGB với nhiệm vụ chính là bảo vệ các cơ sở như khu vực Trung Nam Hải, Đại Lễ Đường Nhân Dân, lăng Mao Trạch Đông cũng như phối hợp với bên công an hành động trong các nhiệm vụ được giao. Lực lượng này không đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân cụ thể nào

Vòng bảo vệ thứ tư của các yếu nhân Trung Quốc là Đội Cảnh vệ trung ương hay còn gọi là Đội cận vệ 61889 (trực thuộc Cục Cảnh vệ trung ương). Đội cận vệ này phụ trách an ninh khu vực có bán kính từ 200-300m xung quanh lãnh đạo cấp cao mà họ bảo vệ

Cuối cùng, vòng bảo vệ sau cho các quan chức cấp cao Trung Quốc là vệ sĩ riêng. Những vệ sĩ này thường theo sát lãnh đạo mỗi bước không rời và chỉ đứng cách họ chưa đến một bước chân để kịp thời bảo vệ lãnh đạo khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.

Sau khi thay đổi một loạt các lãnh đạo Cục Cảnh vệ trung ương, hiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay thế đa số cảnh vệ thuộc CGB thành các cảnh vệ được tuyển chọn gắt gao từ Tập đoàn quân số 38.