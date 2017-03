Bé 12 tuổi chết kẹt dưới đường hầm cát

Cậu bé và anh trai đang đào một đường hầm tại bãi biển Long Branch vào cuối ngày 17-7 thì bỗng nhiên đổ sập. Theo cảnh sát và các nhân chứng, nhân viên cứu hộ nhanh chóng kéo cậu bé ra khỏi cát và tiến hành cấp cứu hồi sinh tim phổi. Khi ấy, cậu bé bị bất tỉnh nhân sự và “chảy máu mũi”, một nhân chứng nói với nhật báo Asbury Park Press (bang New Jersey – Mỹ). Sau đó, cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế Monmouth và tử vong vào chiều hôm sau (18-7).

Cậu bé Ezra Cornman (ảnh nhỏ) chết vì đào đường hầm cát quá sâu (Ảnh: NY DAILY NEWS)

Trường hợp trẻ em thiệt mạng do mắc kẹt trong đường hầm cát tự đào lại không phải là chuyện hiếm gặp. Theo đài CBS (Mỹ), có ít nhất 16 ca tử vong do nghịch cát trong giai đoạn 1990 - 2010. Theo một báo cáo năm 2007 của tạp chí y học nổi tiếng The New England Journal of Medicine, trong 20 năm qua có 31 trẻ thiệt mạng do đường hầm cát bất thình lình đổ sập.

“Các nhân viên cứu hộ thường phải cản trẻ em đào cát quá sâu trên bãi biển. Mới đây, một anh chàng 18 tuổi ngạt thở do lớp cát đổ ập lên đầu khi cậu đang đào đường hầm. Hơn nữa, những đường hầm cát sau khi đào sẽ trở thành bẫy chết người trên bãi biển”, một nhân viên cứu hộ nói.

Theo H.Bình (NLĐO / APP, CBS)