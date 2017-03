Bé 18 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau động đất

Lực lượng cứu hộ cho biết, một cậu bé 10 tuổi đã phát hiện bé trai trên vẫn còn sống trong một bụi cây. Em bé đã nhanh chóng được chuyển một trung tâm y tế để cấp cứu và hiện đang hồi phục rất tốt. Cha mẹ của em bé này đã thiệt mạng trong đợt thiên tai khủng khiếp trên.

Bé trai may mắn đang phục hồi rất tốt

Tin tức về việc bé trai sống sót kỳ diệu trên đã nhanh chóng lan rộng khắp đất nước Indonesia khiến người dân vô cùng xúc động và hy vọng sẽ có thêm nhiều nạn nhân may mắn sống sót được tìm thấy. Hiện số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sóng thần ở khu vực quần đảo Mendawai đã lên tới hơn 500 người. Được biết, trận động đất gây sóng thần này đã gây thiệt hại nặng nề là do người dân đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ cơ quan chức năng do hệ thống cảnh báo bị hỏng.

Theo Thu Nguyên (ANTĐ/Dailyrecord)