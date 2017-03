Bé 3 tuổi sống thần kỳ khi xe 4 tấn cán

Hiện tại, bé Claire đã ra viện và chỉ bị một số vết xước nhẹ, vết bầm tím sau vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe nặng 4 tấn. Thậm chí, các nhân viên y tế còn cá cược để giải thích tại sau một em bé có thể sống sót được mà không có bất kỳ thương tích nặng nào hay không bị gãy xương.



"Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì khác ngoài việc có một thiên thần đã nâng cái xe bus lên và giữ cho con gái tôi không bị sao cả" - ông Peter Hill nói với các phóng viên.

Bố mẹ của bé Claire chăm sóc bé ở bệnh viện (nguồn: Dailymail)

Tai nạn xảy ra khi ông Peter Hill vô tình lái xe bus vượt lên trên một chút trong khi đang chờ đợi tại một trạm xăng và đè lên bé Claire, lúc đó bé đã nhảy ra khỏi xe từ lúc nào. "Tôi đã nghĩ: Trời ơi, mình giết con rồi" - ông Hillnói.



Trong khi bé Claire nằm bất động dưới chiếc xe bus, bà Sue, mẹ cô bé đã không ngừng cầu nguyện. Claire là cô bé có may mắn được vị giáo hoàng Công giáo ban phước trong chuyến thăm của ông tới Sydney năm 2008. Vì thế, mọi người nghĩ rằng, chắc chắn do em được ban phước bởi Đức Giáo hoàng Benedict XVI nên mới có thể may mắn như vậy.



Nhân viên tại bệnh viện Nhi Sydney cũng đã xác nhận rằng Claire không bị thương nghiêm trọng và sẽ phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn.