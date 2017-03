Bé gái 11 tuổi thành ‘triệu phú’ nhờ nước chanh tự pha chế

Theo The Inertia, Mikaila Ulmer là học sinh lớp 6, vừa ký được hợp đồng trị giá lên đến 11 triệu USD với hệ thống siêu thị Whole Foods để bán loại nước chanh do cô bé tự pha chế với thương hiệu BeeSweet.



Mikaila Ulmer bên chai nước chanh thuộc thương hiệu riêng của mình. Ảnh: The Ineryia

Cô bé 11 tuổi này sử dụng bạc hà, hạt lanh, mật ong và nước chanh để tạo nên loại nước chanh được ưa chuộng hiện nay trên nhiều bang của nước Mỹ.



Được biết cô bé đã dựa vào công thức pha chế nước chanh do bà của cô bé soạn ra từ năm 1940.

Ban đầu, cô bé đã mang loại nước chanh tự pha chế của mình quyên góp cho tổ chức bảo vệ loài ong Rescue Bees để quyên góp tiền ủng hộ các hoạt động bảo vệ loài ong.

Makaila sau đó tham gia các chương trình thi pha chế nước chanh và giành được chiến thắng. Điều này giúp cô bé được xuất hiện trên chương trình truyền hình Shark Tank của đài ABC và đem đến cho cô bé cơ hội để giới thiệu về loại nước chanh với công thức đặc biệt của mình. Chương trình này không chỉ giúp Makaila nổi tiếng hơn mà tại đây cô bé đã nhận được khoảng đầu tư đầu tiên với số tiền lên đến 60.000 USD.



Makaila xuất hiện trong chương trình Shark Tank của đài ABC và có cơ hội giới thiệu thương hiệu nước chanh BeeSweet. Ảnh: Instagram



Từ thời điểm đó, Makaila đã phát triển loại nước chanh của mình và tạo nên thương hiệu “BeeSweet” của riêng cô bé.



Nhận thấy tiềm năng từ loại nước chanh của Makaila, hệ thống siêu thị Whole Foods đã ký hợp đồng để phân phối thương hiệu nước chanh BeeSweet của Makaila tại 55 siêu thị trên toàn nước Mỹ.

Makaila cho biết loại nước chanh của cô bé chỉ sử dụng mật ong, thay vì đường hoặc chất tạo ngọt nhân tạo, giúp tốt hơn cho sức khỏe của người uống. Mặc dù vốn ghét loài ong nhưng cô bé cho biết việc sử dụng mật ong sẽ giúp tạo thêm thu nhập cho những người nuôi ong, giúp phát triển hệ sinh thái của loài ong góp phần bảo vệ môi trường.

Không chỉ thành công trong kinh doanh, Makaila còn giành được nhiều giải thưởng cho các hoạt động bảo vệ môi trường và đã từng được pha chế nước chanh để phục vụ Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo Conservative Tribune.