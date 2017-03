Bé gái ba tuổi bị đóng 28 đinh vào người

Hiện trong người bé gái này vẫn còn 2 cái đinh.



Hiện người ta nghi rằng có thể em bé bị đóng đinh vào cơ thể nhưng còn phải đợi điều tra mới biết rõ nguyên nhân.Điều chắc chắn, theo các bác sĩ, là đinh phải do người khác đóng vào chứ không thể tự xảy ra theo kiểu tai nạn.Được biết các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật cho Safira từ hôm 1.11 và lấy ra được các đinh sắt, nhôm, mảnh gai sắt và cả kim tiêm. Đa số các vật này dài từ 3 đến 5 cm.



Tuy nhiên, hiện vẫn còn hai đinh sót lại trong cơ thể bé gái này và phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn ở Makassar để chuẩn bị phẫu thuật tiếp.Một bác sĩ trong nhóm thực hiện cuộc mổ lấy đinh ra xác nhận với BBC rằng: "Tôi vô cùng ngạc nhiên, rằng theo logic thì đây là phải do ai đó đóng vào bằng vũ lực, nhưng làm thế nào thì thật khó hiểu."Một số vết đâm không phải do đinh mà là mảnh kim loại nhọn gây ra.



Người dân địa phương đã đồn đoán rằng Safira, người từ Parepare là nạn nhân của một vụ cúng lễ kiểu phù thủy”.



Theo T.V (BBC, Dân Việt)