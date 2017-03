Bé sơ sinh khổng lồ nặng gần 7 kg

"Chúng tôi đã phải cho sinh mổ vì con bé to quá, nặng 6,65 kg", một phát ngôn viên bệnh viện nơi bé con khổng lồ ra đời, cho biết.

Em bé sơ sinh gần 7 kg. Ảnh: RIA Novosti.

Thông thường trẻ sinh ra có cân nặng từ 3 đến 3,5 kg. Những bé nặng đến 5 kg được coi là to, còn trên 5 kg là rất to. Tỷ lệ trẻ sơ sinh to là 1/1.500

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một ca sơ sinh cân nặng đến thế", bác sĩ nói. "Nhưng ca mổ đã diễn ra suôn sẻ".

Tuần trước tại Việt Nam cũng chứng kiến sự ra đời của một bé gái khổng lồ, nặng 6 kg. Bé chào đời bằng phương pháp sinh thường tại bệnh viện Từ Dũ TPHCM. Hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Theo Mai Trang (VNE)