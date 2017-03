Bé trai 5 tuổi đỡ đẻ cho mẹ và cứu em sơ sinh

Động viên mẹ suốt quá trình sinh nở, gọi điện nhờ người đến giúp và mang khăn tới để ủ ấm em vừa chào đời, cậu bé Joby còn tự tay gỡ dây rốn quấn quanh cổ bé Harley Jae khi em bị khó thở.



Chị Graves gọi cậu con trai lớn của mình là "anh hùng nhỏ" vì đã rất dũng cảm và nhanh trí trong hoàn cảnh khẩn cấp.



Người mẹ 28 tuổi ở Mansfield, Nottinghamshire (Anh) cho biết, suốt quá trình chị mang thai, Joby luôn rất hào hứng mong được gặp em.



"Cháu đã cùng tôi đi mua sắm quần áo, đồ dùng cho em bé cũng như các lần siêu âm. Cháu rất thích thú khi biết sẽ có một em trai và tự đặt tên cho em là Harley. Hằng ngày, cu cậu thường giúp tôi các việc vặt trong nhà và bất cứ khi nào thấy mẹ căng thẳng là lại động viên 'Mẹ bình tĩnh nào. Mẹ hãy nghĩ đến em", chị Kelly kể.







Cậu bé nhanh trí Joby bên em trai mới sinh. Ảnh: The Sun.

Chị Kely hạnh phúc và tự hào bên hai cậu con trai của mình. Ảnh: The Sun.

Theo Vương Linh (VNE)



Chị Kelly mang thai khỏe mạnh. Hôm 8/5, chị bắt đầu cảm thấy cơn co thắt ở một bữa tiệc với bạn bè của Joby tại trung tâm chăm sóc trẻ địa phương. Cơn co thắt tiếp tục 10 phút một lần. Bố dượng David đưa chị về nhà để thay đồ trong mẹ chị thu xếp vài thứ đồ đạc cần thiết.Theo kế hoạch, David sẽ lái xe đưa mọi người vào bệnh viện sau đó trở về nhà với Joby để chờ đợi tin tức ca sinh.Chị Kelly kể, lúc này, không ai lo lắng gì vì bệnh viện nói họ còn nhiều thời gian."Khi tôi hỏi nữ hộ sinh qua điện thoại, cơn co của tôi rút từ 10 phút tới 6 phút mỗi lần, nhưng bà ấy bảo không cần lo lắng và một tiếng sau hẵng gọi lại. Lần trước, tôi sinh Joby khá đơn giản nên mọi người đều hy vọng lần này cũng vậy. Dẫu sao, tôi vẫn muốn đến bệnh viện càng sớm càng tốt", người mẹ kể.Nhưng rồi, chị bỗng thấy vỡ ối. Chị bảo con trai chạy sang gọi bà ngoại nhà ở gần đó, và trở về ngay. Kely vào nhà vệ sinh, thấy ra máu, chị sợ hãi và gọi Joby lại.Theo The Sun, trong nháy mắt, cậu bé đã chạy tới cầm điện thoại của mẹ và gọi cho bà ngoại, nhưng chẳng bao lâu sau, em trai cậu bé đã chui ra khỏi bụng mẹ."Joby đã động viên tôi suốt quá trình chuyển dạ và mang khăn tắm tới để quấn em. Tôi nghe thấy tiếng mẹ mình nói qua điện thoại 'Ô, ông bà biết rồi, mẹ cháu đã có em bé' và Joby thì đáp 'Không, em bé đang ở đây rồi, ở đây rồi'".Không may, Harley không thể thở được, và Kelly, bằng bản năng người mẹ, đã lấy miệng hút sạch mồm và mũi con. Bé sơ sinh bắt đầu thở, nhưng sau đó lại bị nghẹt vì sợi dây rốn quấn quanh cổ."Khi đó, tôi đang ngồi trên sàn nhà tắm, một tay bíu chặt vào bồn tắm, và không thể làm gì với một tay còn lại. Và Joby đã gỡ dây rốn cho em".Lúc đó bố mẹ chị mới tới, nhân viên y tế cũng đến sau và cắt dây rốn."Thật kinh ngạc khi một cậu bé mới 5 tuổi đã biết giúp mẹ đỡ đẻ và cứu em. Tôi đã luôn hướng dẫn con cách xử trí khi có đám cháy hay trong các trường hợp khẩn cấp, và con đã nhớ mọi thứ. Tôi nghĩ Joby trong tương lai có thể trở thành một bác sĩ sản nhưng khi tôi hỏi thì cháu nói muốn trở thành cảnh sát", người mẹ tự hào nói.