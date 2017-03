Bí ẩn 35 bộ xương trẻ sơ sinh thời La Mã

Tiến sĩ Jill Eyers, một nhà khảo cổ học và là Giám đốc Tổ chức Khảo cổ Chiltern (Anh) đã tìm thấy 35 chiếc hộp này trong một kho lưu trữ bảo tàng. “Chúng tôi cảm thấy thực sự đau lòng khi mở tất cả các hộp và tìm kiếm những đứa trẻ sơ sinh bên trong. Chúng đã được bảo quản rất tốt trong khoảng hơn 100 năm", Tiến sĩ Jill Eyers cho biết.



Những bộ xương này được khai quật tại một miền quê ở nước Anh vào năm 1912 và được cho vào trong hộp. Tiến sĩ Jill Eyers ước tính những bộ xương đó khoảng 1.800 năm tuổi, tồn tại từ khi nước Anh vẫn thuộc Đế chế La Mã.

Một bộ xương trong số 35 bộ xương trẻ sơ sinh được tìm thấy tại ngôi biệt thự La Mã ở làng Hambleden. (Nguồn: English Heritage)

Có 35 đứa trẻ đã chết ngay sau khi được sinh ra. Tuy nhiên, những cái chết này rõ ràng không phải là cái chết tự nhiên. Tiến sĩ Jill Eyers nghi ngờ sự việc này có liên quan đến một nhà chứa.



Vào năm 1912, ông Alfred Cocks Heneage, người phụ trách Bảo tàng Buckinghamshire, đã tổ chức khai quật tại một ngôi biệt thự La Mã trong làng Hambleden. Ông Alfred sau đó cũng là người chịu trách nhiệm đưa những hài nhi này vào trong hộp. Nhóm khai quật đã phát hiện ra 103 thi thể, trong đó có 97 trẻ sơ sinh, 3 đứa trẻ lớn hơn và 3 người lớn, chủ yếu ở khu vực phía bắc của ngôi biệt thự.



Trong một báo cáo được công bố vào 9 năm sau đó, ông Alfred đưa ra kết luận nghiên cứu về những hộp sọ người lớn, cùng với kế hoạch xây dựng khu biệt thự, và báo cáo về đồ gốm cùng các mặt hàng khác được tìm thấy ở đó. Còn các nghiên cứu về những đứa bé sơ sinh kia thì chỉ được đề cập một cách thoáng qua.

Thung lũng Hambleden ở Anh ngày nay, nơi đã từng diễn ra cuộc khai quật phát hiện ra 103 thi thể. (Nguồn: Chiltern Archaeology)

Gần đây, Tiến sĩ Jill Eyers và đồng nghiệp Simon Mays đã tiến hành nghiên cứu 35 bộ xương hoàn chỉnh và còn nguyên vẹn nhất. Về lý do tại sao ông Alfred đã không kiểm tra hộp sọ trẻ sơ sinh, ông Simon cho biết: “Có thể vào thời điểm đó, người ta không quan tâm đến việc nghiên cứu trẻ sơ sinh”. Đến đầu thế kỷ 20, ở Anh, các nhà khảo cổ học mới tập trung để cố gắng tái tạo lại lịch sử của người Anh. “Tôi nghĩ Alfred không thể tưởng tượng được rằng những đứa trẻ này đã bị giết chết”, Tiến sĩ Jill Eyers giải thích thêm.



Trước và trong lúc sinh, xương của một đứa trẻ phát triển nhanh chóng. Vì vậy, bằng cách kiểm tra độ dài của xương, bao gồm cả phần xương cánh tay và xương đùi, có thể nhận thấy những đứa trẻ đã chết trong vòng hai tuần sau khi ra đời.



Khi kiểm tra phần còn lại của thi thể 35 trẻ sơ sinh, ông Simon nhận thấy phần lớn trong số đó đạt khoảng 38 đến 40 tuần tuổi, thời gian mà hầu hết các em bé được sinh ra. “Lý do chúng tôi nghĩ rằng những trẻ sơ sinh này bị giết là: nếu họ chết một cách tự nhiên thì phải có trường hợp chết sớm hơn, có một số chết trong lúc sinh, một số chết sau vài ngày hoặc vài tuần sau sinh”, ông Simon nói.



Trên thực tế, sự gia tăng đột biến số ca tử vong ngay trong khoảng thời gian sinh là phù hợp với những hồ sơ cá nhân của trẻ sơ sinh được tìm thấy trong một hệ thống thoát nước ở Ashkelon - khu vực Israel từng bị người La Mã chiếm đóng. Do đó, các nhà khoa học tin rằng, nơi đây xưa kia chính là một nhà chứa. Các cô gái mại dâm đã không có biện pháp tránh thai phù hợp. Những đứa trẻ không mong muốn ra đời và bị giết chết sau đó.



“Khu vực này vốn rất giàu có, vì vậy đói nghèo và bệnh tật không thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều trẻ sơ sinh như vậy, ngoại trừ lý do đây là một nhà chứa”, Tiến sĩ Jill Eyers khẳng định. Nhiều bằng chứng về điều kiện giao thông hay các đồ vật với thiết kế khiêu dâm được tìm thấy càng làm tăng sự nghi ngờ khu vực này trước kia là một nhà chứa.



Tuy nhiên, ông Simon lại không đồng ý với lập luận này. "Tôi nghĩ rằng đó có thể là một cách mà các bậc cha mẹ làm để lựa chọn quy mô gia đình mình", ông Simon lý giải cho hành động giết trẻ sơ sinh ở trên. Những đứa trẻ này có thể là con của những người lao động trong khu biệt thự. Ông Simon cũng đã tìm thấy nhiều bằng chứng chứng minh cho điều đó tại nhiều khu vực ở tây bắc châu Âu thời La Mã.



Theo ông Simon, trước khi có các phương pháp tránh thai hiện đại thì đó là một trong những cách hạn chế quy mô gia đình đạt hiệu quả và mang lại an toàn cho người mẹ. Ông Simon cho biết, trong thời La Mã, trẻ sơ sinh không được coi trọng như những đứa trẻ lớn hơn. Để được coi là một con người thực sự, đứa trẻ đó phải đạt được mức tối thiểu là 6 tháng tuổi.

