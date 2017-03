Bí ẩn khẩu súng đã nạp đạn trong gói thịt đông lạnh

Cảnh sát New Mexico cho biết khẩu súng này được tìm thấy trong gói thịt đông lạnh. (Ảnh: KRQE-TV)

Nhân viên ở một cửa hàng tạp hóa Albertsons thuộc thành phố bang New Mexico này đã tìm thấy một khẩu súng lục bên trong một gói thịt đông lạnh.



Đến thời điểm hiện tại, các nhà chức trách nói họ vẫn chưa biết xuất xứ của khẩu súng. Nhân viên của cửa hàng đã trao nộp khẩu Super .38 đã nạp sẵn 7 viên đạn cho cảnh sát.



"Cá nhân tôi chưa từng nghe kể về điều này", trung sĩ Jim Preston thuộc Sở Cảnh sát Roswell cho biết.



Theo cảnh sát, gói thịt đông lạnh là của nhà máy đóng gói thịt Swift ở Greeley, Colorado và ghi ngày 8/6/2011.



"Chúng ta có thể đưa ra nhiều giả thuyết", theo trung sĩ Preston. "Có thể ai đó đã bỏ súng ở đó, hoặc cũng có thể ai đó đã giấu nó ở đó vì cả trăm lý do khác nhau".



Cảnh sát ở cả Colorado và New Mexico đều xác nhận không có báo cáo nào rằng khẩu súng bị mất cắp.



Thật không may, nhân viên ở cửa hàng Albertsons đã lau chùi khẩu súng sạch sẽ trước khi đem nộp cho cảnh sát, có nghĩa là không còn dấu vân tay hay bất kỳ bằng chứng nào để cảnh sát thu thập trong quá trình điều tra. Mặc dầu vậy, họ vẫn có thể dùng dãy số trên khẩu súng để lần tới địa điểm cuối cùng mà súng được bán.



"Nếu chúng tôi được báo khi súng vẫn còn trong hộp và không ai sờ mó đến nó thì còn có thể có bằng chứng pháp y để điều tra", trung sĩ Preston nói.

Theo Thanh Hảo (VNN / Sideshow)