Bí ẩn những con tàu ma không thể lý giải

High Aim 6

High Aim 6 cũng không kém phần bí ẩn. Con tàu của Đài Loan rời cảng Liuchiu ở phía nam vùng lãnh thổ này vào ngày 31-10-2002 và được tìm thấy bị trôi dạt ở vùng biển Australia vào năm 2003 trong tình trạng không có người, mặc dù dầu, đồ đạc cá nhân và hải sản vẫn còn nguyên trên tàu. Kết quả điều tra sau đó không phát hiện thấy dấu hiệu của một vụ ẩu đả, việc tìm kiếm trên vùng biển rộng lớn cũng không có kết quả. Cho đến nay, chưa có giải thích thỏa đáng nào cho vụ việc kỳ lạ trên.

Mary Celeste - không thể lý giải







Chiếc tàu buôn này khởi hành từ New York (Mỹ) vào ngày 7-11-1872 tới Geona, Italy.

4 tuần sau, người ta phát hiện con tàu trôi giữa vịnh Gibraltar nhưng 10 người đi trên tàu thì không thấy đâu. Không có dấu hiệu của một vụ ẩu đả, tất cả hàng hóa, thực phẩm và nước trên tàu vẫn còn nguyên.



Trong hơn một thế kỷ qua, nguyên nhân vì sao chiếc tàu bị bỏ lại vẫn không có lời giải đáp. Xung quanh số phận của nó xuất hiện một số giả thuyết như bị cướp biển, sự nổi loạn của một thành viên thủy thủ đoàn, quái vật biển tấn công hay thậm chí là bị người ngoài hành tinh bắt cóc.



Carroll A. Deering - tàu có 5 cột buồm



Con tàu thương mại có 5 cột buồm này được tìm thấy trong tình trạng bị mắc cạn tại vùng biển ngoài khơi Cape Hatteras, Bắc Carolina năm 1921 khi nó rời cảng Rio de Janeiro của Brazil để trở về cảng Norfolk, bang Virginia (Mỹ). Toàn bộ thủy thủ đoàn, đồ đạc cá nhân, xuồng cứu sinh đều mất tích. Có giả thuyết cho rằng, có thể con tàu đã bị cướp biển hoặc bọn buôn lậu tấn công, tàu gặp bão hoặc các thủy thủ đã nổi loạn rồi rời tàu. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể giải thích thỏa đáng về sự mất tích của Carroll A. Deering và đây được cho là một trong những bí mật hàng hải lớn nhất trong lịch sử.



Bữa ăn dang dở trên tàu Bel Amica

Con tàu ma này được Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy phát hiện ngoài khơi hòn đảo Sardinia vào năm 2006 và không hề có một bóng người nào trên tàu. Một bữa ăn theo phong cách Ai Cập đang ăn dở, bản đồ vùng biển Bắc Phi bằng tiếng Pháp, một đống quần áo và một lá cờ Luxembourg là những thứ được tìm thấy trên tàu Bel Amica. Điều đặc biệt là con tàu này chưa được đăng ký tại bất kỳ quốc gia nào.

MV Joyita - radio vặn sang kênh cấp cứu



Với 25 hành khách và thủy thủ đoàn, con tàu MV Joyita bỗng dưng mất tích tại phía nam Thái Bình Dương năm 1955. 5 tuần sau, nó được phát hiện bị lệch hành trình, chìm một phần và 4 tấn hàng hóa trên tàu biến mất gồm thiết bị y tế, gỗ, thực phẩm và những thùng dầu trống rỗng. Máy radio đã được vặn sang kênh cấp cứu hàng hải quốc tế, xuồng cứu sinh thì không thấy đâu, các băng gạc dính máu được tìm thấy trên tàu. Người ta tin rằng, thuyền trưởng đã bị thương hoặc bị sát hại, còn hành khách và thuyền viên cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác là rời khỏi tàu. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa lý giải được vì sao hàng trên tàu biến mất.



Kaz II: máy tính xách tay đang mở, máy vẫn chạy



Ngày 15-4-2007, 3 người đàn ông đi trên chiếc tàu Kaz II bắt đầu rời cảng Airlie Beach trong cuộc hành trình dọc bờ biển Australia. Nhưng 3 ngày sau, tàu của họ bị phát hiện trôi dạt gần rạn san hô Great Barrier với đồ ăn còn nguyên trên bàn, một chiếc máy tính xách tay đang mở và động cơ thì vẫn chạy. Nhà chức trách Australia cũng xác nhận hệ thống GPS, radio hoạt động bình thường, áo và phao cứu sinh vẫn chưa được sử dụng, nhưng người thì không thấy đâu. Có giả thuyết cho rằng, do biển động và không ai mặc áo phao cứu sinh, nên khi 1 người bị rơi xuống biển, những người khác nhảy xuống cứu không được nên cả 3 đều tử vong.



Zebrina và giả thuyết bị tàu ngầm tấn công



Một con tàu khác cũng được tìm thấy khi trên tàu không có thủy thủ đoàn là tàu Zebrina (ảnh trên). Tàu rời Anh vào tháng 10-1917 để chở than tới Saint-Brieuc, Pháp. Nhưng 2 ngày sau, tàu được phát hiện bị mắc cạn tại bờ biển Pháp và hoàn toàn bỏ không. Có người cho rằng tàu ngầm của quân đội Đức trong Thế chiến I đã tấn công tàu Zebrina và rút đi khi bị phát hiện bởi một tàu của lực lượng đồng minh. Không rõ nguyên nhân chính xác là gì, nhưng có một thực tế là thủy thủ đoàn trên tàu Zebrina đã vĩnh viễn không xuất hiện trở lại.



Schooner Jenny cùng cuốn sổ nhật ký



“Ngày 4-5-1823. Không còn thức ăn, tôi là người duy nhất còn sống sót”, đó là những dòng cuối cùng của thuyền trưởng tàu Schooner Jenny của Anh viết trong nhật ký hành trình. Nhưng phải đến 17 năm sau đó, cuốn sổ hành trình mới được phát hiện bởi thủy thủ đoàn của một tàu săn cá voi. Thi thể của vị thuyền trưởng và 6 thành viên khác tàu Schooner Jenny đã được băng Bắc cực gìn giữ cẩn thận, nơi con tàu bị mắc kẹt. Nguyên nhân tử vong được xác định là do thời tiết băng giá của Bắc cực.



Baychimo hay bị mắc kẹt



Được sử dụng làm phương tiện chuyên chở và buôn bán da động vật dọc theo bờ biển Canada, tàu Baychimo không lạ gì với thời tiết khắc nghiệt. Ngày 8-10-1931, tàu Baychimo đã bị mắc kẹt trong băng. Sau đó nó thoát ra được nhưng ngày 24-11 thì mất tích và được cho là đã bị chìm. Nhưng 3 ngày sau, nó xuất hiện trở lại tại vùng biển cách đó chừng 45 dặm. Khi đó, thủy thủ đoàn đã rời bỏ tàu. Những thập kỷ sau đó, tàu Baychimo lại xuất hiện, và một số người thậm chí còn trèo lên tàu. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy tàu Baychimo là vào năm 1969 khi nó mắc kẹt trong băng ngoài khơi bờ biển Alaska. Từ đó, không ai biết tin tức gì về nó nữa.