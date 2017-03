Bí ẩn vụ cứu chó trước, vợ sau khi bị đắm tàu

Tuy nhiên, câu chuyện như vậy đã xảy ra khi Graham Anley và vợ là Cheryl phát hiện tàu bị chìm do đâm phải đá ngầm trong khi đang trong hành trình từ Đông London sang Madagascar.

Chỉ huy Viện cứu hộ biển quốc gia Bắc London là Geoff McGregor nói, cả hai vợ chồng trên và con chó đều mặc áo cứu sinh. Con chó terrie 9 tuổi tên là Rosie còn mặc áo phao vừa người có đèn báo nhấp nháy.

"Khi tai nạn xảy ra Graham có phát đi tín hiệu cấp cứu và kích hoạt EPIRB (đèn báo nhấp nháy GPS) trước khi họ phải rời bỏ con tàu ngay lập tức", ông Gregor cho biết. "Graham đã đưa con chó Rosie lên bờ an toàn trước khi quay lại với vợ. Dây an toàn của Sheryl Anley gắn với thiết bị lái, do đó, người phụ nữ này sẽ không đi đâu cả, ngoại trừ chìm cùng với tàu".

Cặp vợ chồng trên và con chó đều thoát nạn và không bị thương tích gì. Graham là tình nguyện viên lâu năm của Viện cứu hộ biển quốc gia

Còn một số chi tiết về vụ việc vẫn chưa được tiết lộ. Vì thế, có khả năng Cheryl đang ở tình trạng tương đối an toàn còn Rosie có thể đang trong tình thế đầy nguy hiểm khi rời tàu.

Cặp vợ chồng trên không muốn mở lời về hành động cứu chó trước, cứu người sau.

Vì thế, hiện giờ, các độc giả chỉ còn cách suy đoán về việc tại sao Graham lại ưu tiên cứu vật trước rồi mới cứu vợ trong cảnh nguy nan.

