Bị bỏ mặc cho chết đuối vì tưởng đang đóng phim

Một nam diễn viên truyền hình nổi tiếng Brazil vừa chết đuối vì không được cứu kịp thời do cảnh sát hiểu nhầm rằng ông đang đóng phim, tin từ hãng tin AP (Mỹ).

Sự việc diễn ra từ ngày 16-9. Nam diễn viên Domingos Montagne, 54 tuổi, đang bơi cùng nữ bạn diễn Camila Pitanga trong phim truyền hình Old Boy nổi tiếng của Brazil trên sông São Francisco thuộc TP Canindé (bang Sergipe, Brazil) thì một cơn sóng lớn kéo ông ra xa.

Nữ diễn viên Pitanga cố kéo ông Montagne vào nhưng không thể với tới. Cô la to cầu cứu, tuy nhiên cảnh sát gần đó không phản ứng vì họ nghĩ tiếng la này là do cô Pitanga đang đóng phim. TP Canindé là nơi hai diễn viên vừa hoàn thành các cảnh trong phim Old Boy không lâu.



Nam diễn viên Domingos Montagne và nữ diễn viên Camila Pitanga trong một cảnh phim. Ảnh: MOVENOTICIAS

Cô Pitanga sau đó phải nhờ tới lực lượng tìm kiếm, cứu hộ tìm cứu ông Montagne. Phải vài giờ sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy nam diễn viên Montagner nằm kẹt giữa hai tảng đá ở độ sâu 20 m và cách nơi ông được nhìn thấy lần cuối cùng tới hơn 300 m.

“Họ nghĩ họ đã chọn chỗ an toàn để bơi mà không biết rằng đó là một trong những nơi nguy hiểm nhất, người dân địa phương chẳng ai bơi ở đó cả” - cảnh sát trưởng Antonio Francisco Filho cho biết.

Từ đầu năm 2005 đến nay, hằng năm chỗ này trung bình đều có một người chết đuối.

Nam diễn viên Montagner đã có vợ là diễn viên Luciana Lima và có ba con.