Bí mật hấp dẫn phụ nữ của người có bàn chân "khủng"

Carl Griffiths có đôi bàn chân to gấp đôi kích cỡ bình thường.

Mới 19 tuổi nhưng đôi bàn chân của Carl dài 36,8cm, tương đương với cỡ 21, hơn gấp đôi kích cỡ 9 trung bình của chân nam giới ở Anh. Và điều đó có nghĩa là chàng thanh niên đến từ Trimsaram, South Wales, liên tục gặp phải một câu hỏi: "Liệu có đúng đó là những gì người ta nói về đàn ông có đôi bàn chân to?".



Carl tự hào nói: "Tôi có thể khẳng định đúng là vậy. Tôi đã lên giường với hơn 30 phụ nữ. Họ chỉ muốn ở tôi một điều. Ở giai đoạn này của cuộc đời tôi, điều đó không khiến tôi bận tâm lắm. Và đó đúng là những gì họ nói về người đàn ông có đôi bàn chân to".



Tuy nhiên, mặc dù là người nổi tiếng trong phòng ngủ, Carl vẫn chưa thể kiếm được một người bạn gái nghiêm túc.



"Chân tôi lúc nào cũng to như vậy, từ khi tôi có thể nhớ được. Chúng dài ra quá nhanh khi tôi còn đi học, và cứ vài tháng mẹ tôi lại phải mua giày mới cho tôi. Mỗi năm, tôi phải bỏ tới 2-3 đôi giày. Ở trường tiểu học, chân của tôi lúc nào cũng dài gấp đôi chân của các bạn khác. Khi tôi 12 tuổi thì chân tôi đã có cỡ 14. Sau đó, trong vòng 2 năm, chúng tăng lên cỡ 17. Tôi chơi bóng bầu dục và tôi rất khó khăn trong việc tìm được giày chơi bóng phù hợp cho mình. Tôi phải đặt mua từ Mỹ".

Carl Griffiths hy vọng bàn chân anh không to thêm nữa.

Giờ đây, tất cả các giày mà Carl đi đều được đặt mua từ Mỹ và được chuyển hàng sang Anh với giá khoảng 100 Bảng/đôi.



"Ở Anh, chẳng có chỗ nào làm giày cỡ 21 cả", Carl cho biết. "Chi phí đóng giày mất khoảng 50 Bảng nhưng do những chiếc hộp đựng chúng khá lớn nên mất thêm 50 Bảng nữa để họ gửi giày cho tôi".



"Tôi có một đôi giày thể thao Nike và mỗi đôi giày ống mũi thép cho công việc. Tôi có một số đôi giày chơi bóng bầu dục nhưng giờ chúng đã quá nhỏ rồi. Tôi phải đi giày thể thao mọi lúc nên chúng sớm hỏng".



Mặc dù có đôi bàn chân bất thường nhưng Carl chưa bao giờ bị bắt nạt, thực tế là bởi vì không ai dám. "Đôi khi họ gọi tôi là Peter Crouch bởi vì tôi quá cao nhưng chỉ thế thôi. Mọi người đều rất sợ".



"Bàn chân của tôi đã không to thêm vài tháng nay rồi, và tôi hy vọng chúng không to hơn nữa", anh tâm sự.



Brahim Takioullah, 29 tuổi, đến từ Morocco đã phá vỡ kỷ lục thế giới hồi tháng 10/2011 là người đang sống có đôi bàn chân to nhất. Chân trái của anh dài 38,1cm còn chân phải dài 37,5cm. Anh cũng là người cao thứ hai thế giới với chiều cao 2,46m.

Theo Thanh Hảo (VNN / The Sun)