Biến điều ước trẻ thơ thành hiện thực

Điều ước có được chiếc xe đạp của em bé này đã thành hiện thực - Ảnh: One Simple Wish

Ở tuổi 16, lứa tuổi mà thiếu niên Mỹ thường mơ đến một chiếc điện thoại thông minh, máy chơi game hay thậm chí một chiếc xe hơi thì Ronald Hennig, một cậu bé lớn lên trong một khu nhà tập thể, chỉ ước có một bộ quần áo lành lặn để đi dự đám tang một người họ hàng. Nhân viên xã hội phụ trách Hennig không thể đáp ứng “chi phí không cần thiết” này, nhưng một nhà hảo tâm vô danh đã đưa tay giúp đỡ cậu bé thông qua trang web One Simple Wish. “Em có bộ đồ vừa vặn để tham dự lễ tang đàng hoàng như bao người khác” - Hennig nói.

Trẻ em luôn có những điều ước. Nhưng với nhiều trẻ em cơ nhỡ như Hennig, ước mơ mãi là mơ ước. “Hàng ngàn trẻ thuộc hệ thống bảo trợ trẻ em không có được tuổi thơ bình thường như chúng ta... Bị tách khỏi cha mẹ, anh chị em, nhiều trẻ quyết định thôi mơ ước vì điều ước sẽ không thành hiện thực” - Danielle Gletow giải thích vì sao cô muốn thay đổi điều này.

Dự án One Simple Wish ra đời năm 2008 cho phép những đứa trẻ ghi điều ước của chúng thông qua các cơ quan dịch vụ xã hội. Mở trang web của One Simple Wish có thể thấy hàng trăm điều ước từ dụng cụ học tập, xe đạp cho đến một chuyến thăm nhà hát, học nhạc, học võ...

“Những điều ước ngoài các nhu cầu cơ bản mới là điều quan trọng - cô Gletow nói - Những điều ước này cho thấy chúng đúng nghĩa là trẻ em, ước những điều làm chúng cảm thấy vui”.

Bất cứ ai cũng có thể tham gia giúp biến điều ước của một đứa trẻ thành hiện thực. Những điều ước trên One Simple Wish thường chỉ tốn 10 - 100 USD.

Nhưng một số điều ước trên 500 USD, như mua vé máy bay cho người nhà đến dự lễ tốt nghiệp, sẽ được chi trả bằng tiền quỹ quyên góp được trên trang web.

“Những điều tưởng như nhỏ nhặt này có thể tạo nên sự thay đổi lớn đối với cuộc sống của một đứa trẻ. Khi điều ước của một đứa trẻ được thực hiện, chúng ta cho các em thấy rằng chúng luôn được lắng nghe” - Gletow nói.

Từ năm 2008 đến nay, One Simple Wish đã giúp hơn 4.000 trẻ em cơ nhỡ trên 35 bang tại Mỹ được toại nguyện. Không chỉ vậy, Gletow còn đứng sau chương trình Wish to Work giúp các thiếu niên học các kỹ năng cần thiết để tìm việc làm. “Em có được tất cả những kỹ năng mà con cái thường được cha mẹ dạy cho” - Hennig cho biết sau khi tham gia chương trình vào năm ngoái.

“Tất cả trẻ em đều xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn, không chỉ những em sinh ra trong hoàn cảnh tốt. Đó là những gì tôi đang theo đuổi. Tôi muốn cuộc sống của mình sẽ là một cuộc sống có mục đích” - Gletow chia sẻ trên CNN.

Theo Trần Phương (TTO)