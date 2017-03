“Biểu tượng chuyển giới” chụp nude khẳng định chuẩn mực của cái đẹp

Ngôi sao của series phim ăn khách 'Orange is the New Black,' Laverne Cox chụp ảnh nude. (Nguồn: usatoday)

Cox là phụ nữ chuyển giới đầu tiên chụp ảnh nude cho tờ Allure từ khi chuyên mục này ra đời năm 2000. Ban đầu, cô từ chối lời mời này tới hai lần, nhưng sau đó đã đổi ý vì nghĩ rằng cô có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng những người cô đại diện.“Những phụ nữ da màu không thường được khen là đẹp trừ phi chúng tôi đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định. Và những phụ nữ chuyển giới lại càng không hề dễ được khen. Một phụ nữ chuyển giới da màu chấp nhận và yêu quý cơ thể mình sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người. Vẻ đẹp tồn tại trong nhừng gì chúng ta cho là không hoàn hảo. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là như vậy,” Cox chia sẻ quan điểm.Là ngôi sao của series phim ăn khách "Orange is the New Black," Laverne Cox đã nhanh chóng trở thành một nữ người hùng chuyển giới. Cô còn được coi là “biểu tượng chuyển giới” hàng đầu sau khi có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Cùng xuất hiện với Laverne Cox trong loạt ảnh nude đen trắng do nhiếp ảnh gia Norman Jean Roy thực hiện lần này là 4 nữ diễn viên khác, bao gồm Sandrine Roy (Terminator Genisys), Jordana Brewster (Furious 7), Nicole Beharie (Sleepy Hollow) và Katheryn Winnick (Vikings)./.

Theo Vietnam+