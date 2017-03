Bộ Quốc phòng Mỹ đổ hàng triệu USD vào 'thần dược' viagra

205 binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan khi trở về nhà vẫn thường xuyên phải dùng thuốc Viagra (ảnh: Newwire).

Theo một báo cáo được trình lên Chính phủ Mỹ hồi đầu tháng 3, riêng trong năm 2014, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi hơn nửa triệu USD cho việc mua thuốc tráng dương nhằm phục vụ binh sĩ nước này. Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký 60 hợp đồng cung cấp thuốc với Công ty Dược phẩm Cardinal Health có trụ sở tại Dublin, bang Ohio. Ngoài Viagra, 2 loại thuốc khác được binh sĩ Mỹ sử dụng nhiều nhất là Levitra và Cialis.



Tờ Military Times cho biết, một số nghiên cứu cho thấy chứng rối loạn cương dương (ED) đã trở thành vấn đề sức khỏe đáng quan ngại trong quân đội Mỹ mấy năm gần đây, trong đó 10% binh sỹ Mỹ phải sử dụng các loại thuốc như Viagra. Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ra lệnh chi 3.505 USD cho thuốc Levitra và 14.540 USD cho thuốc Cialis dưới dạng "thuốc bổ trợ". Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ, nếu năm 2012, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ cấp các đơn thuốc Viagra thì hiện nay, loại thuốc tráng dương được sử dụng trong quân đội đã lên con số 7.



Được biết, thuốc Viagra được Bộ Quốc phòng cung cấp cho binh sĩ từ năm 1988 khi viên thuốc này có giá 10 USD/viên. Sau này, do lạm phát, mỗi viên thuốc này có giá tới 25 USD. Theo quy định lúc đó, mỗi binh sĩ bị rối loạn cương dương được cấp 6 viên/tháng và không được nhận thêm nếu làm mất thuốc. Từ năm 2011 tới nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi khoảng 300 triệu USD để mua các loại thuốc như Viagra, Cialis và Levitra.



Điều đáng nói là do nhu cầu sử dụng quá lớn của binh sĩ Mỹ mà loại thuốc này bắt đầu khan hiếm và được tăng giá trên thị trường Mỹ. Một lý do nữa cũng được nhắc đến là ngoài số thuốc tráng dương để binh sĩ sử dụng, Bộ Quốc phòng Mỹ còn chi những khoản tiền không nhỏ cho các hoạt động của các cơ quan tình báo trong chống khủng bố bằng… Viagra. Nói nghe tưởng đùa nhưng trên thực tế, CIA là cơ quan góp phần tiêu thụ Viagra rất nhiều.



Các báo cáo từ đơn vị này cho biết, trong lúc thu thập thông tin về tàn quân Taliban ở Afghanistan, CIA đã dùng mọi thứ để hối lộ các Tư lệnh địa phương như trang sức, tiền, xe hơi… nhưng đều không hiệu quả. Chỉ riêng quà đút lót là các viên thuốc Viagra lại hiệu nghiệm. Nguyên do là vì các Tư lệnh này thường là người trên 60 tuổi nhưng lại có tới mấy bà vợ đang ở độ tuổi dưới 40. Hoặc thậm chí, CIA còn dùng Viagra làm đòn tra tấn tù nhân là những tay chỉ điểm hoặc nghi phạm khủng bố, buộc chúng phải khai ra những thông tin đang định giấu kín.



Những khuyến cáo về hệ lụy



Trang tin The Washington Free Beacon dẫn lời một nhân viên y tế trong quân đội Mỹ cho biết, dù cung cấp thuốc Viagra đều cho binh sĩ song giới chức Bộ Quốc phòng vẫn rất lo ngại về những tác dụng phụ của loại thuốc này.



Theo một số nguồn tin, nhiều binh sĩ Mỹ do trầm cảm cũng lạm dụng việc sử dụng Viagra vì loại thuốc này giúp giải quyết vấn đề rối loạn cương, tác dụng phụ phổ biến của thuốc chống trầm cảm. Một số loại Viagra khác lại có tác dụng phụ ảnh hưởng đến thần kinh, gây ra những chứng rối loạn khác…



Các con số thống kê gần đây cho thấy, số vụ tự tử trong quân đội Mỹ cũng đang có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói là không chỉ ở Mỹ mà Israel và Anh cũng đang gặp tình trạng tương tự. Tờ Haaretz của Israel đưa tin, Cục Y tế thuộc Bộ Quốc phòng nước này từ năm 2013 đã cấp Viagra và các thuốc chữa rối loạn cương dương cho binh lính để giúp họ giải quyết các vấn đề về sinh lý.



Tuy nhiên, loại thuốc này do dùng quá liều đã gây ra trạng thái hưng phấn ảo và khiến tinh thần hay độ minh mẫn của các binh sĩ bị hủy hoại dần.