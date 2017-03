Bộ trưởng của Canada bị úp bánh kem vào mặt

Sự cố xảy ra ngày 25-1. Trong khi bà Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada Gail Shea đang say sưa phát biểu khai trương một trung tâm nghiên cứu hải dương học ở thành phố Burlington, thuộc tỉnh Ontario thì bất ngờ Emily McCoy, 37 tuổi, đến từ thành phố New York, Mỹ đã cầm một đĩa bánh đi thẳng lên bục diễn giả và chụp cả đĩa bánh vào mặt bà Bộ trưởng Shea.

Bộ trưởng Ngư nghiệp và Hải dương Canada Gail Shea. Ảnh: Internet

McCoy cũng dùng những lời lẽ xúc phạm bà Bộ trưởng Shea và phản đối chính phủ Canada cho phép hoạt động săn bắt hải cẩu.

Tổ chức bảo vệ động vật mang tên "People for the Ethical Treatment of Animals" (PETA) cho biết McCoy là thành viên của tổ chức này và việc làm của cô ta nhằm phản đối hoạt động tàn sát hải cẩu dã man ở Canada.

PETA đã tung đoạn băng video quay cảnh nói trên với lời bình luận trên website của tổ chức này.

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, Bộ trưởng Gail Shea đã quay trở lại bục phát biểu và tỏ ý lấy làm tiếc về những hành động như vậy.

Việc ném bánh kem vào mặt các chính trị gia không phải là chuyện hiếm ở Canada. Năm 2000, cựu Thủ tướng Jean Chrétien cũng đã bị một người biểu tình ném bánh kem vào mặt khi ông tới thăm tỉnh Prince Edward Island. Các sự cố tương tự cũng đã từng xảy ra với cựu Bộ trưởng Stéphane Dion, Thủ hiến tỉnh Alberta Ed Stelmach.

Theo Thanh Bình (Vietnam+)