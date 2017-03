Bỏ tù người mẹ chuốc rượu cho con trai 11 tuổi say khướt

Say rượu, ném đá vào xe buýt, bị phụ xe đánh chết Say rượu lao xe lên vỉa hè, tông chết ngườiSay rượu trèo vào chuồng, bị khỉ cắn toạc tayTrọng tài say rượu thổi... cànSay rượu, hành hung cả công an



Một bà mẹ đã cho phép đứa con trai 11 tuổi uống đến say khướt còn tự hào nói với đám đông rằng “Chúng tôi vẫn thường cùng nhau uống đến say thì thôi”.



Cảnh sát lo ngại cho sự an toàn của đứa bé nên đã đưa ngay đến bệnh viện sau khi thấy cậu đang đi loạng choạng trên đường Bransholme,thành phố Hull của Anh.



Kiểm tra cho biết nồng độ rượu trong máu của cậu lên đến 187mg – cao gấp 2 lần giới hạn cho phép khi lái xe.

Công tố viên Stephen Robinson đọc trước tòa án lời khai của nhân chứng Rachel Bibby, người đã nghe thấy những tiếng om sòm khi bà mẹ mua đồ tại cửa hàng Viking.



Cô Bibby, nhân viên văn phòng, nói rằng: “Tôi nhìn thấy thằng bé cầm 1 chai rượu rất to có màu xanh lá cây, có thể đó là 1 chai vodka. Cậu ta đang cãi nhau với mẹ vì bà mẹ muốn lấy chai rượu nhưng cậu không đồng ý và bất cần tiếp tục đứng nốc từng ngụm”.











“Đứa trẻ đi lảo đảo, vung tay vung chân rồi ngã lăn ra sàn nhà mà không thể dậy nổi”, cô nói tiếp.Cô còn tiết lộ thêm rằng, bà mẹ, ngay sau đó không hiểu vì lý do gì đã đi vào một cửa hàng khác và đi ra với một can bia trên tay. Bà ta tiến thẳng đến thằng bé và gạ hỏi đòi đổi chai rượu lấy can bia. Nhưng nó vẫn không bận tâm và lắc lắc chai rượu khiêu khích trước mặt mẹ mình khiến bà ta tức điên, quát thằng bé, túm lấy bả vai và dốc cả can bia lên đầu nó.Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô đã rất lo và gọi ngay cho cảnh sát.Cảnh sát và người đi bộ thấy đứa trẻ quá say và không thể đứng vững. Nó cứ khóc và nguyền rủa mẹ mình rồi sau đó nôn thốc nôn tháo. Công tố viên Robinson nói rằng bà mẹ còn ngoan cố cho là mình không sai. Bà vừa mới trải qua một đợt điều trị ung thư. Luật sư Paul Genney nói rằng thân chủ của ông có những hành vi như vậy không có gì là khó hiểu. “Cuộc đời của cô ấy rất đáng thương”.Tuy nhiên, tòa án Neil Clark nhận định đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng: “Cô đã say rượu, còn con trai cô thì lướt khướt, say đến nỗi mà phải nhốt ở bệnh viện. Rất nhiều người đang phẫn nộ muốn bỏ tù cô”.Cuối cùng, bà mẹ vô trách nhiệm này sẽ phải thụ án 12 tháng tù giam lỏng để cải tạo và giám sát đồng thời bị cách ly và cắt đứt liên lạc với đứa con trai yêu quý của mình.