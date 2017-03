Bollywood làm phim về nạn hiếp dâm

Một cảnh trong phim Kill the Rapist. Ảnh: Guardian

Cô băn khoăn không biết nên xử lý thế nào với kẻ định hiếp dâm mình, gọi cho cảnh sát - những người có thể sẽ tha bổng y; hay giết và chôn y trong vườn nhà.

Đó là nội dung một bộ phim kinh dị mang tên Kill the Rapist (Giết kẻ hiếp dâm), do một nhà làm phim Bollywood vừa sản xuất nhằm góp phần cảnh báo nạn tấn công tình dục phụ nữ ở Ấn Độ, với ý tưởng nảy sinh từ vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt hồi năm ngoái

Tuy gây tranh cãi bởi những hình ảnh có phần rùng rợn, nhóm sản xuất Kill the Rapist cho hay, họ hy vọng bộ phim sẽ khuyến khích phụ nữ Ấn Độ mạnh dạn hơn trong việc tố cáo những kẻ tấn công. Đồng thời, phim cũng sẽ là một lời cảnh báo khiến những tên "yêu râu xanh" phải sợ hãi khi nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.

"Vụ việc hồi tháng 12 đã lay động tâm can tôi", nhà sản xuất của hãng phim Siddhartha Jain nói, với ý nhắc đến vụ một nữ sinh 23 tuổi bị 6 người cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12/2012 rồi qua đời sau đó. "Tôi không muốn vụ việc lại là một câu chuyện nữa bị lãng quên. Phim của tôi là một cái cớ để khuyến khích việc thảo luận về an toàn của phụ nữ và hy vọng nó sẽ mang lại những thay đổi tích cực".

Poster phim "Kill the rapist". Ảnh: Telegraph

Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động cho rằng, có rất ít chuyển biến tích cực trong cách đối xử với phụ nữ ở Ấn Độ. Tháng trước, một nữ phóng viên ảnh ở Mumbai trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể gây chấn động thành phố được xem là an toàn này. 5 kẻ tấn công sau đó đã bị bắt giữ và xét xử.

Ấn Độ cũng chứng kiến nhiều vụ cưỡng hiếp khác trong suốt 9 tháng qua, dù các nhà chính trị và cảnh sát tuyên bố rằng những vụ việc tương tự không được phép lặp lại. Một làn sóng biểu tình mạnh mẽ đã dấy lên khắp Ấn Độ đòi thắt chặt pháp luật với những kẻ hiếp dâm và thay đổi cách đối xử với phụ nữ.

Hôm nay, một thẩm phán dự kiến sẽ công bố bản án dành cho 4 nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt. Một nghi phạm vị thành niên đã được xét xử riêng và lĩnh án 3 năm tù vào tháng trước. Kẻ còn lại được tìm thấy đã chết trong nhà giam.

Bollywood là tên gọi không chính thức của ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ, vốn gắn liền với thành phố Mumbai. Bollywood là tên ghép giữa Bombay (tên cũ của Mumbai) và Hollywood (kinh đô điện ảnh Mỹ).

Theo Nhân Mã (VNE)