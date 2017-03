Bom không khí: Bí ẩn ‘Tam giác quỷ’ Bermuda

Vùng tam giác Bermuda kết nối từ phía đông Bahamas và phía tây đảo Bermuda ở Bắc Đại Tây Dương. Một số vụ mất tích bí ẩn nhất đã được quy cho là do khu vực Tam giác Bermuda bí ẩn này: - Những tin đồn có từ năm1492 khi Christopher Columbus tường thuật lại ông thấy vệt sáng kỳ lạ và la bàn quay bất thường trong khu vực này.

- Vụ đắm đầu tiên ở vùng này xảy ra vào năm 1609. Con tàu này đã bị phá hủy ở phía đông đảo Bermuda, đưa những cư dân đầu tiên đến đảo sinh sống. - Một trong những câu chuyện đáng sợ hơn đến từ chuyến đi The Ellen Austin năm 1881. Các phi hành đoàn cho biết họ thấy một con tàu khác đang chạy mà không có bất cứ ai trên tàu. Sau đó họ chuyển một số phi hành đoàn sang và cố lái nó đến New York. Tuy nhiên con tàu này lại đột nhiên biến mất - rồi lại xuất hiện mà không có bất cứ ai trên tàu, sau đó lại biến mất không dấu vết. - Năm 1918, việc biến mất gây tranh cãi của con tàu chở hàng USS Cyclops và 309 thủy thủ đoàn 309 cũng được cho là do hiện tượng này. Đây là sự mất mát lớn nhất trong lịch sử hải quân Mỹ sau khi nó mất tích không dấu vết cùng 309 phi hành đoàn sau khi rời Barbados. - Một trong những vụ mất tích nổi tiếng nhất là vào năm 1945. “Chuyến bay 19” gồm năm máy bay ném ngư lôi đã mất liên lạc trong quá trình bay huấn luyện của hải quân Mỹ. Tất cả 14 phi công đều mất tích cũng như 13 thành viên đội bay đến cứu hộ và tìm kiếm họ. - Năm 1991, phi công lái máy bay phản lực Grumman Cougar đang yêu cầu đài phát thanh tăng độ cao. Trong khi máy bay đang bay lên cao dần thì nó dần dần mờ đi từ radar và sau đó biến mất. - Thảm kịch mới nhất là tàu chở hàng El Faro của Mỹ trong năm 2015. Con tàu được báo cáo mất tích, với tất cả 33 thủy thủ đoàn trên tàu, sau khi đụng phải cơn bão ngoài khơi bờ biển phía nam Bahamas vào tháng 11.