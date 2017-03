Bức tranh trị giá hơn 6,3 nghìn tỷ đồng

Bức tranh mang tựa đề “Nafea Faa Ipoipo”, hay còn có tên “When Will You Marry?”, được vẽ vào năm 1892 và từng nằm trong tay Rudolf Staechelin, một nhà sưu tập người Thụy Sĩ.



Các phương tiện truyền thông phía Mỹ cho biết, suốt nhiều thập kỉ qua, bức “When Will You Marry?” đã nằm tại Bảo tàng Basel, Thụy Sĩ dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, do những bất đồng ý kiến với ban lãnh đạo bảo tàng trong thời gian gần đây, ông Staechelin đã quyết định thu hồi bức tranh và rao bán nó.





Bức tranh đắt nhất thế giới, “When Will You Marry?” trị giá 300 triệu USD

Theo nhiều nguồn tin không chính thức, bức tranh đã thuộc về một bảo tàng ở Qatar. Các nhà tỷ phú tại quốc gia dầu mỏ giàu có này cũng đã từng trả 240 triệu USD cho một bức tranh của họa sĩ Paul Cezanne với tựa đề “The Card Players”.

Trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, ông Staechelin cho biết sẽ không tiết lộ danh tính người mua. Các quan chức ở Qatar cũng chưa xác nhận giao dịch này.



Bức tranh “The Card Players” trị giá 240 triệu USD đang nằm trong tay Hoàng gia Qatar

Hoàng gia Qatar đã chi một số tiền khủng khiếp cho nghệ thuật phương Tây trong vài năm trở lại đây. Ông Sheikh Saud bin Mohammed Al-Thani, cựu Bộ trưởng Văn hóa Qatar, người vừa qua đời hồi năm ngoái, đã từng chi hơn 1 tỷ USD ngân sách nước này cho các tác phẩm nghệ thuật.