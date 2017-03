Bụi khói tàu du lịch không gian làm Trái Đất ấm lên

Tàu du lịch hàng không SpaceshipTwo. (Nguồn: Reuters)

Kết quả cho thấy bụi khói thải ra từ tên lửa đã khiến nhiệt độ không khí ở hai đầu Nam Bắc của Trái Đất tăng cao, giảm nhiều sự bao phủ lớp băng theo mùa ở hai địa điểm này.



Các nhà khoa học đưa ra giả thiết, mỗi năm du lịch không gian 1.000 lần, đến năm 2020 số lần du lịch không gian sẽ bước sang thời kỳ thương mại hóa.



Các nhà khoa học phát hiện, bụi khói thải ra từ nhiên liệu chưa được đốt cháy hoàn toàn sẽ làm giảm thiểu lượng thải carbon dioxide được sản sinh trong quá trình phóng tên lửa. Bụi khói rất dễ hấp thụ ánh sáng mặt trời vì thế những nơi bụi khói nhiều sẽ khiến nhiệt độ Trái Đất tăng lên.



Mỗi năm phóng 1.000 lần tên lửa sẽ thải ra khoảng 600 tấn bụi khói hoặc muội than. Chất thải từ tên lửa thường dừng lại ở tầng bình lưu hơn 40.000m so với mặt nước biển. Khu vực này cao hơn nhiều so với tầng khí quyển, bụi khói hoặc muội than sẽ tồn tại ở khu vực này với thời gian trên 10 năm.



Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn thiếu những số liệu về lượng bụi khói hoặc muội than thải ra của mỗi lần phóng tên lửa đưa tàu du hành vũ trụ vào không gian./.

Theo Ngọc Thúy (Vietnam+)