Cá cũng bị ung thư da như người

Những đốm đen nhỏ xuất hiện trên da một con cá hồi mắc bệnh ung thư da. Ảnh: Discovery News.



Theo Minh Long (VNE)



Michael Sweet, một nhà nghiên cứu của Đại học Newcastel tại Anh, cùng các đồng nghiệp kiểm tra 136 con cá hồi san hô (Plectropomus leopardus) quanh đảo Heron và One Tree thuộc rạn san hô Great Barrier. Họ nhận thấy 20 con (tương đương 15%) có tổn thương trên da. Kích thước của những tổn thương khá đa dạng. Chúng bao phủ từ 5% tới toàn bộ da trên cơ thể cá, Discovery News đưa tin."Những con cá hồi mà chúng tôi xem xét có những tổn thương giống hệt những vết mà bệnh ung thư da gây nên ở người. Điều đó chứng tỏ ung thư không lan xuống bên dưới da nên những sức khỏe của những con cá vẫn ổn", Sweet phát biểu.Tuy nhiên, nếu những tổn thương lan rộng trên da, những con cá hồi sẽ hoạt động chậm hơn và ăn ít hơn so với những con không mắc bệnh. Do không hoạt động nhiều nên xác suất bị ngư dân bắt của những con cá bị ung thư da thấp hơn nhiều."Như vậy tỷ lệ cá mắc ung thư da thực tế có thể cao hơn tỷ lệ trong nghiên cứu của chúng tôi", Sweet nhận định.Nhóm nghiên cứu nhận định rằng rạn san hô Great Barrier ở ngay bên dưới tầng ozone của Nam Cực nên những con cá phơi nhiễm với lượng tia cực tím lớn, tác nhân gây ung thư da. Ozone được ví như tấm khiên vô hình có khả năng bảo vệ con người và các loài động vật khỏi tác động đáng sợ của tia cực tím."Chúng tôi cần tiếp tục nghiên cứu để xác định nguyên nhân chính xác khiến cá hồi mắc bệnh ung thư da, song sau khi loại bỏ những nhân tố có khả năng gây ung thư như vi khuẩn và ô nhiễm nước, bức xạ cực tím trở thành nhân tố đáng nghi nhất", Sweet nhận định.