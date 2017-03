Ca ghép dương vật đầu tiên thành công trên thế giới

Ca phẫu thuật dài 9 tiếng thực hiện vào tháng 12 năm ngoái là một phần của dự án nghiên cứu thử nghiệm của bệnh viện Tygerberg ở thành phố Cape Town kế hợp với trường Đại học Stellenbosch để giúp khoảng 250 người đàn ông trẻ ở Nam Phi bị mất dương vật mỗi năm.



Các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã phục hồi đầy đủ chức năng tiểu tiện và sinh sản. Phương pháp này thậm chí còn có thể tiến hành với những người đàn ông bị mất dương vật do ung thư hoặc là phương án cuối cùng cho những người bị rối loạn chức năng cương cứng nặng.



Các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép dương vật đầu tiên thành công trên thế giới (Nguồn: BBC)



Andre van der Merwe - người đứng đầu đơn vị tiết niệu của trường đại học, chủ nhiệm dự án trong một bài phát biểu cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là anh ấy sẽ hồi phục đầy đủ chức năng trong vòng 2 năm, và chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về sự hồi phục nhanh chóng này”. 9 bệnh nhân khác hiện nay đã đăng ký thực hiện phẫu thuật.

Mỗi năm có hàng ngàn nam thanh niên ở Nam Phi, chủ yếu từ bộ tộc Xhosa, phải đánh dấu tuổi trưởng thành của mình bằng cách cạo đầu và bôi đất sét trắng lên cả người, sống tách biệt khỏi cộng đồng vài tuần, và sau đó phải trải qua nghi lễ cắt bao quy đầu.

Tuy nhiên vào tháng 5 năm 2013, hơn 20 thanh niên đã tử vong sau khi nghi lễ bắt đầu tại tỉnh Mpumalanga ở phía Bắc, làm dấy lên lời kêu gọi phải thay đổi những nghi thức truyền thống này.

Một vài tháng sau đó, cảnh sát đã thực hiện một số vụ bắt giữ do tình nghi giết người sau khi 30 nam thanh niên chết sau một nghi lễ trưởng thành ở một vùng nông thôn phía Đông Cape. Việc cắt bao quy đầu không đúng cách đã làm hơn 300 nam thanh niên trong cả tỉnh bị tổn hại mỗi tuần.

Chính phủ Nam Phi đã thúc đẩy việc cắt bao quy đầu bằng các phương pháp y tế hiện đại do sự kém an toàn của các phương pháp truyền thống. Năm ngoái, Bộ Y tế cho biết họ đang nghiên cứu một phương pháp phi phẫu thuật, một thiết bị cắt bao quy đầu dùng một lần. Nó được tin rằng sẽ mang đến một sự thay thế an toàn hơn.

Thiết bị PrePex của Israel đã được tổ chức y tế thế giới (WHO) chứng nhận. Nó đã được thử nghiệm phi lợi nhuận tại một vài khu vực ở Nam Phi, tuy nhiên chưa được giới thiệu tại các bệnh viện của Chính phủ