Cá mập lớn cắn câu cá mập nhỏ

Chú cá mập hổ nuốt trọn chú cá nhám mắc câu

Các nhà nghiên cứu đại dương học thuộc Trường ĐH Delaware đã đến vịnh Delaware để bắt những chú cá mập hổ từng được gắn thẻ vệ tinh theo dõi hoặc thu hồi những chiếc thẻ không may bị rơi khỏi người chúng.



Để bắt được nhữ chú cá mập hổ, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra loại mồi hiệu quả nhất là cá mòi. Tuy nhiên, một chú cá mập voi loại nhỏ ham ăn đã không may nhanh chóng mắc câu. Nhưng bất ngờ chú các mập voi này lại bị “kẻ săn mồi tàn ác nhất trong đại dương” nuốt trọn.



Các nhà khoa học tại Trường ĐH Delaware cho biết trên Facebook: “Chú cá mập voi thiếu may mắn đã không thể cưỡng lại chú cá mòi mồi câu và càng không may khi trở thành nạn nhân của một trong những kẻ săn mồi hàng đầu trong vịnh. Chú cá nhám dài khoảng 1 m và lọt thỏm trong miệng của chú cá mập hổ”.

Theo Linh San (NLĐO / Livescience)