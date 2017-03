Cá mập trên tàu điện ngầm New York

Các quan chức giao thông của New York xác nhận vị khách bất thường này dài khoảng 1,2 m, nặng cỡ 4,5 kg. Trước đây, từng có chim bồ câu và opossum (một loài thú có túi) đi tàu điện ngầm lậu vé song chưa bao giờ có cá mập. Cho đến giờ, vì sao con cá mập xuất hiện trên tàu vẫn là điều bí ẩn, nhưng ngành giao thông New York không có ý định tìm hiểu thêm.



Bà Isvett Verde, người đã chụp ảnh con cá, kể bà ngửi thấy mùi cá nồng nặc trong toa ngay khi lên tàu. “Mấy chuyện điên khùng hay xảy ra ở New York, nhưng chuyện này đúng là đáng ngạc nhiên” – bà nhận xét.

Con cá mập nhanh chóng lan tràn trên mạng. Nguồn: Daily Mail





Một hành khách khác là Brandon Sanchez, 20 tuổi, nói với tờ New York Post là anh cũng choáng váng bởi mùi cá ươn khi lên tàu. “Đây là điều bất ngờ nhất mà tôi từng thấy trên tàu điện ngầm ở New York” – chàng trai trẻ nói và nhanh chóng tải hình chụp con cá lên Instagram.



Con cá nhanh chóng thu hút hành khách xúm lại coi và chụp ảnh. Dù cá mập đã chết nhưng khách đi toa đó vẫn được yêu cầu xuống tàu, còn con tàu đi tiếp đến ga cuối để nhân viên giám sát tống con cá vào bãi rác.



Nhiều người liên tưởng con cá mập với chương trình truyền hình “Shark Week” (tạm dịch: Tuần lễ cá mập”) đang đình đám trên kênh Discovery. Trước vụ này, một con cá mập dài khoảng 1,5 m cũng xuất hiện bí ẩn trước cửa một quán bar ở Nantucket hồi tuần trước.



Kênh Discovery đã phủ nhận có liên quan đến 2 vụ trên.

Theo Hải Ngọc (NLĐO / Daily Mail, CNN)