Cà phê phân voi Thái thách thức cà phê chồn

Loại cà phê trộn lẫn mang tên Black Ivory, được làm từ các hạt cà phê đã được voi ăn và thải ra, đang được quảng bá có thể tạo ra một tách cà phê với vị êm dịu.



Nhưng giá của nó là món tiền cao ngất ngưởng bởi chuỗi khách sạn Anantara đã bán nó với giá 1.100 USD mỗi kg. Mức giá này biến Black Ivory là một trong những loại cà phê trộn có giá đắt nhất thế giới.



"Hoạt động nghiên cứu cho thấy trong quá trình tiêu hóa, enzymes của voi sẽ chuyển hóa protein của cà phê. Do protein là một trong những yếu tố chính tạo nên vị đắng cho cà phê, việc giảm bớt cà phê khiến nó gần như không còn vị đắng", Anantara cho biết. Công ty cũng bán lẻ thứ cà phê đặc biệt này với giá 50 USD cho hai cốc.



Sau khi lũ voi đã ăn no các hạt cà phê tươi, những hạt thải ra theo đường tiêu hóa của chúng sẽ được các quản tượng thu lại và đem phơi khô. Tiến trình này diễn ra tại trung tâm cứu hộ voi của khách sạn nằm ở bắc Thái Lan, nơi khoảng 30 con voi đang sống cùng các quản tượng và gia đình họ.



Black Ivory không phải là loại cà phê trộn lẫn đầu tiên được tạo ra theo cách thức đặc biệt này.



Tại Philippines, Việt Nam, Indonesia, người ta cũng làm cà phê chồn theo cách thức tương tự và bán với giá cao không kém. Một cửa hàng cà phê ở New York đã bán cà phê chồn với giá tới 748 USD mỗi kg.





Theo Vietnam +