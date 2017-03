Cá sấu nguy hiểm hơn cá mập 168 lần

Cá sấu gây ra nhiều vụ tấn công con người hơn cả cá mập. Ảnh minh họa.



Cá sấu tấn công anh Kutzee trên sông Congo ngay trước mắt hai người Mỹ. Họ sợ hãi đến cứng người lại, không nói được nên lời và phải chuyển đến một thành phố gần nhất để họ ra khỏi cơn hoảng loạn. Người ta không còn tìm thấy bất cứ dấu vết một bộ phận nào của cơ thể người hướng dẫn viên 35 tuổi người Uganda là Hendrich Kutzee. Vậy là con cá sấu đã nuốt trọn vẹn anh ta. Theo lời các chuyên gia, với cá mập còn có thể tránh được nhưng với cá sấu thì dịp may sống sót là cực kỳ hiếm hoi. Các nhà thống kê cũng khẳng định điều đó.



Trên toàn thế giới mỗi năm khoảng 15 người chết vì cá mập, 200 người chết vì hà mã, 250 người vì voi, 150 người vì bị ong đốt thì nạn nhân chết vì cá sấu lớn hơn nhiều, tới 2.500 người. Với con số đó, có thể nói cá sấu nguy hiểm với con người đến 168 lần so với cá mập, thường được mệnh danh là “hung thần của biển cả”.



Nhân tiện xin nói luôn kẻ sát nhân tồi tệ nhất đối với con người là ... muỗi. Chỉ bằng cái vòi nhỏ bé của chúng mà mỗi năm 2 triệu người qua đời.



Chỉ trong một vài tháng, có thể đọc rất nhiều tin tức trên phương tiện truyền thông. Cuối tháng 8 năm 2010, một chiếc máy bay nhỏ của Nam Phi bị rơi trên lãnh thổ Cộng hoà Congo khi nó bay trên hành trình quen thuộc từ thủ đô Kinshasa đến Bandund. Tại nạn đã gây ra cái chết của 20 người kể cả ông chủ hãng là Daniel Filemot, người Bỉ, 62 tuổi, tự minh lái chiếc máy bay này. Theo kết luận thì do trục trặc kỹ thuật, máy bay mất thăng bằng và rơi.



Sau đó, vị hành khách duy nhất sống sót trong chuyến bay kể lại nguyên nhân thật sự của tai nạn. Thì ra trên máy bay có một con cá sấu. Một hành khách giấu nó vào chiếc túi thể thao để mang đi bán. Con vật trườn được ra ngoài, gây nên một sự hoảng loạn trên khoang chật hẹp của chiếc máy bay, mọi người chạy tán loạn theo mọi ngả và đổ xô vào buống lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng và rơi xuống đất, gây thêm một tai nạn tiếp khi đâm xuống một ngôi nhà khiến nó bốc cháy.



Tháng 8 năm 2010 tại sân khấu trình diễn của các sinh vật biển và cá heo “Aquatoria” ở Yalta (LB Nga), cá sấu tấn công một chú bé 3 tuổi, đi nghỉ hè cùng với cha mẹ. Chú bị chấn thương nghiêm trọng trên toàn thân và đã qua đời.



Một cô thiếu nữ người Mỹ là Loren Phylla cùng với bạn trai đến nghỉ trên đảo Andâmn thuộc Ấn Độ. Cô vừa nhảy xuống biển bơi thì đột ngột mất tích. Hai hôm sau thi hài cô nổi lên với nhiều phần cơ thể bị xé rách. Nhà chức trách khẳng định cô bị cá sấu cắn chết.



Tại thành phố Brum, đông bắc Australia, con cá sầu dài 5 mét đã cắn mất chân phải một người đàn ông 36 tuổi say rượu định trèo vào chuồng của nó. Anh ta nhào ra ngoài và được bạn bè đưa đi cấp cứu.



Tại khu nghỉ mát Cancun ở Mehico cá sấu tấn công một khách du lịch người Mỹ khi ông ta đi tiểu ở bờ đầm, để lại rất nhiều vết thương trầm trọng.



Tại Angola vụ cá sấu tấn công người trong vài ngày đã làm chết không dưới 10 người, Đài phát thanh Angola cho biết, đa số nạn nhân là trẻ em từ 10 đến 16 tuổi khi chúng ra sông Keve lấy nước.



Những cuộc cá sấu tấn công người vẫn tiếp diễn ở mọi nơi có sự cư trú của chúng, trong thiên nhiên hoang dã cũng như các trang trại chăn nuôi. Điều đó cần nêu ra ở mức độ báo động. Những tin tức khủng khiếp về chuyện này chỉ kết thúc khi tất cả các loài cá sấu biến mất khỏi hành tinh của chúng ta.

Theo B.C. (TVNN /Pravda.ru)