Cấm nữ sinh dưới 15 mặc váy ngắn

Hiệu trưởng trường trung học St Aidan ở North Yorkshire (Anh) đã quyết định cấm nữ sinh dưới 15 tuổi mặc váy do lo ngại việc mặc váy quá ngắn có thể khiến những nữ sinh này gặp nguy hiểm khó lường.



Theo đó, các nữ sinh từ lớp 7 đến lớp 10 không được mặc váy. Trong khi đó, những nữ sinh từ lớp 11 được phép mặc váy tối màu, khoảng cách giữa chân váy và đầu gối không quá 7cm.



Trong thư gửi phụ huynh học sinh, ông Dennis Richards, hiệu trưởng trường St Aidan nói:



"Chúng tôi đã cân nhắc về quy định mới từ nhiều năm cách đây. Các bé gái ở độ tuổi 12 -13 thực sự gặp những nguy hiểm khi mặc những chiếc váy quá ngắn. Chúng tôi cũng hiểu rằng các phụ huynh cũng quan tâm tới sự an toàn của con cái họ khi từ trường về nhà.”



Ông Richards cũng thừa nhận, bắt các nữ sinh mặc quần trong một xã hội hiện đại như ngay nay có thể là một quyết định khá kỳ quặc, nhưng vì sự an toàn của các học sinh là rất cần thiết.



Mặc dù quy định về việc mặc đồng phục mới của trường St Aidan nhận được sự ủng hộ của đa số học sinh, nhưng vẫn có một số phụ huynh không đồng tình.



Ông Margaret Morrissey, một phụ huynh học sinh, nói; "Những nữ sinh ở các trường khác vẫn được phép mặc váy với độ dài thích hợp. Nếu trường St Aidan bắt học sinh mặc quần chỉ vì họ không kiểm soát được việc các nữ mặc váy quá ngắn. Điều này sẽ khiến học sinh có những suy nghĩ sai lệch về quy định mới”.



Trong khi đó, cơ quan giáo dục của thành phố North Yorkshire cho biết họ không can thiệp vào những quy định đồng phục học sinh của từng trường. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khuyến nghị những quy định đồng phục học sinh cần phải được học sinh và phụ huynh đồng tình.





Theo Thanh Xuyên (VNN/ Telegraph)