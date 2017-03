Cảm phục nghị lực của người đàn ông có dị tật đầu lộn ngược

Anh Claudio Vieira de Oliveira trở thành diễn giả. (Nguồn: Mirror)

Anh Claudio Vieira de Oliveira, 37 tuổi, sinh ra đã bị dị tật khiến cổ gập ngược, đôi chân biến dạng, tay và cánh tay hầu như không thực hiện được chức năng gì. Khi đó, các bác sỹ tin rằng anh hầu như không có cơ hội sống sót. Thế nhưng, người đàn ông tới từ Monte Santo, Brazil này đã vượt qua mọi khó khăn cùng cực để tốt nghiệp kế toán và trở thành một diễn giả.Claudio chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn muốn bản thân mình phải bận rộn làm việc. Tôi không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào người khác. Tôi đã học cách bật ti vi, cầm điện thoại, bật đài, dùng máy tính và Internet. Tôi làm kế toán và nghiên cứu cũng như tư vấn cho khách hàng."Claudio gõ bàn phím bằng một cây bút ngậm trong miệng, sử dụng điện thoại và chuột máy tính bằng môi, thậm chí còn làm ra một đôi giày đặc biệt giúp mình đi lại quanh thị trấn. Sự tự lập đầy quyết tâm đã giúp anh hoàn thành việc học với tấm bằng kế toán của trường Đại học bang Feira de Santana.Bà Marie Jose, mẹ anh Claudio chia sẻ: "Mọi người nói rằng thằng bé sẽ chết vì đến việc hít thở với nó còn khó khăn. Một vài người còn nói "đừng cho nó bú nữa, nó sắp chết rồi. Nhưng giờ thì thật là hạnh phúc, Claudio đã giống như những người bình thường khác, đó là cách mà nó đã được chúng tôi nuôi dạy. Chúng tôi luôn khuyến khích nó làm những điều bình thường mà những người khác làm. Thế nên giờ thằng bé rất tự tin. Nó không còn xấu hổ khi đi ra ngoài nữa, nó hát và nhảy múa."Năm 8 tuổi, anh Claudio đã bắt đầu tự mình đi lại sau thời gian dài luôn được người khác đưa đi. Bố mẹ anh đã sửa lại sàn nhà để anh có thể đi mà không tự làm mình bị thương. Giường, ổ điện và đèn ở phòng Claudio cũng được chuyển xuống thấp hơn để anh có thể tự làm mọi việc mà không cần nhờ người giúp. Mặc dù không thể dùng xe lăn do cơ thể khuyết tật của mình, nhưng Claudio vẫn xin mẹ cho đến trường đi học cùng những đứa trẻ khác.Các bác sỹ gần đây đã chẩn đoán Claudio mắc một chứng bệnh hiếm gặp là co cứng khớp bẩm sinh. Cơ tay và chân của anh có nhiều chỗ co lại nối với nhau khiến chúng không thể duỗi ra đúng cách.Claudio cho biết: "Cơ thể tôi đã thích nghi được với thế giới xung quanh. Hiện giờ tôi không còn cảm thấy mình khác biệt so với mọi người nữa, tôi đã là một người bình thường. Tôi cũng không nhìn mọi thứ lộn ngược - đây là một trong những điều tôi hay nói khi tham gia diễn thuyết.""Bây giờ tôi thấy dễ dàng hơn khi đứng trước đám đông. Tôi không còn thấy sợ nữa, và tôi tự tin nói rằng mình là một diễn giả chuyên nghiệp với rất nhiều lời mời từ khắp nơi trên thế giới."/.