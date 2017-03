Cận cảnh giấc ngủ co quắp của học sinh tiểu học

Các em học sinh nhỏ thuộc trường tiểu học Goaxin số 1 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, phía tây Trung Quốc say sưa ngủ trên những chiếc bàn, ghế ở lớp học dù phải nằm co quắp.

Do tòa nhà quá bé để có thêm ký túc xá nên hầu hết các em học sinh nhà ở xa, không thể về ăn trưa và nghỉ ngơi nên chúng đã nghỉ trưa trên bàn ghế của lớp học.

Được biết tới với tên wujiao - giấc chợp mắt khoảng 1/2h, là một khái niệm quen thuộc tại các trường học khắp Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Giấc ngủ trưa thường diễn ra ngay sau bữa ăn.

Dù nhìn cảnh học sinh ngủ trông khổ sở nhưng các giáo viên vẫn khẳng định các em vẫn rất vui với chỗ ngủ của mình.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)