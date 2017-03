Cảnh báo loài cá “cắn tinh hoàn”

Người dân và du khách, đặc biệt là nam giới cẩn thận khi bơi tại các bãi biển thuộc eo biển Oresund vì xuất hiện loài cá “cắn tinh hoàn” pacu - Ảnh: National Geographic



Theo THIÊN NHIÊN (CNN, thelocal.se, TTO)



Cảnh báo trên được đưa ra sau khi một ngư dân câu được một con cá pacu dài khoảng 21cm tại vùng biển trên.Theo tờ The Local (Thụy Điển), cá pacu có nguồn gốc ở Nam Mỹ, khi trưởng thành có chiều dài tới 90cm và đạt trọng lượng 25kg. Nó có hàm răng to lớn có thể cắn đứt dây câu và ngón tay con người.“Đặc biệt cá pacu thường nhầm lẫn tinh hoàn đàn ông là thức ăn. Vết cắn của cá gây chảy máu nghiêm trọng và chết người”, chuyên gia nghiên cứu cá Henrik Carl - làm việc tại bảo tàng Đan Mạch - cảnh báo.Cá pacu xuất hiện tại vùng biển trên được cho là vô tình thoát được khỏi các bể nuôi của những người nuôi cá cảnh địa phương, trích thông tin trên CNN ngày 11-8.Trước đó, một số người tại Papua New Guinea đã bị cắn đứt tinh hoàn bởi loài cá pica có cú táp mạnh mẽ.