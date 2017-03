Cảnh báo rò rỉ gas bằng ĐTDĐ

Đây là những thiết bị giúp cảnh báo rò rỉ khí gas khi có hiện tượng gas thoát ra ngoài. Thiết bị hoạt động theo nguyên tắc khi khí gas thoát ra đạt ngưỡng cảnh báo, thiết bị sẽ hú còi, nháy đèn (được lập trình sẵn)… và sẽ tự thực hiện cuộc gọi đến 2 số điện thoại của người sử dụng đã được cài đặt sẵn để cảnh báo nguy cơ cháy nổ

Gần đây, đại diện Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệp hội Gas Việt Nam đã chia sẻ những thông tin khá bất ngờ về những nguy cơ có thể dẫn đến rò rỉ khí gas gây cháy nổ. Theo đó, Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết có khoảng 30% số bình gas trên thị trường là giả, dỏm, đồng nghĩa 30% người sử dụng gas đang hằng ngày phải đối mặt với sự nguy hiểm từ những chiếc bình gas không được kiểm định an toàn.

Các cơ quan chức năng cũng cho biết chỉ có khoảng 50% cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện cung cấp gas an toàn. Đây là những con số thống kê rất đáng giật mình. Ngoài ra, những vụ nổ gas gây chết người trong thời gian gần đây cũng khiến người dân hết sức lo lắng về sự an toàn khi sử dụng gas.

Thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas qua ĐTDĐ

Xuất phát từ những mối lo ngại đó, các nhà nghiên cứu tại Công ty Techpal sau một thời gian thử nghiệm đã phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hiệp hội Gas Việt Nam và đại diện của Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp Các hội Khoa học - Công nghệ Việt Nam giới thiệu thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas qua ĐTDĐ. Các nhà nghiên cứu hy vọng đây sẽ là sản phẩm hữu ích và giúp người dân an tâm hơn khi sử dụng gas.

Phát hiện rò rỉ gas một cách an toàn



Hai sản phẩm cảnh báo rò rỉ khí gas có tên gọi là HOME GAS ALARM (cảnh báo dạng thông thường) và MOBILE GAS ALARM (cảnh báo qua ĐTDĐ). Đây là những thiết bị cho phép cảnh báo rò rí khí gas dạng xúc tác. Khi có hiện tượng khí gas thoát ra không khí với nồng độ trên 300 PPM - ngưỡng an toàn của hỗn hợp khí gas khi trộn trong không khí - thiết bị sẽ cảnh báo bằng còi hú, đèn nháy và đặc biệt là sẽ tự thực hiện cuộc gọi đến 2 số điện thoại của người sử dụng đã được cài đặt sẵn để cảnh báo nguy cơ cháy nổ.

Giải pháp công nghệ cảnh báo dựa trên hạ tầng viễn thông, di động sẽ giúp cảnh báo rò rỉ khí gas một cách nhanh chóng mà an toàn nhất. Nhờ vào ưu điểm cảnh báo từ xa, người sử dụng có thể an tâm vì ở bất kỳ đâu cũng có thể biết được tình trạng an toàn của thiết bị gas trong gia đình.

Với 100% công đoạn nghiên cứu và chế tạo được thực hiện trong nước, đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, có giá bán từ 680.000 đồng (Home Gas Alarm) cho đến 980.000 đồng (Mobile Gas Alarm), đây là sản phẩm phù hợp cho các nhu cầu sử dụng gia đình cũng như tại các nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất… .

Ông Vũ Ngọc Đỉnh, Giám đốc Techpal, cho biết ông hy vọng sản phẩm cảnh báo rò rỉ khí gas qua ĐTDĐ giải pháp hiệu quả để có thể hạn chế tối đa những sự cố rò rỉ khí gas đáng tiếc, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người sử dụng gas.