Cảnh sát phải bảo vệ người làm tình nơi công cộng

Theo đó, cảnh sát được lệnh phải ngăn không để những kẻ làm tình nơi công cộng bị nhục mạ bằng lời hoặc bị đối xử tồi tệ vì điều đó có thể khiến họ sau này bị stress.

Cuốn sách lạ thường, chỉ dẫn cách xử lý những tội thù ghét mới được chuyển cho các nhân viên cảnh sát ghi rõ, họ phải bắt những nghi phạm gây ra tội ác với những người làm tình nơi công cộng. Mặc dù cuốn sách ghi rõ, việc làm tình nơi công cộng là trái phép và gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của những người dùng nơi công cộng để thư giãn - ví dụ, những người dẫn chó đi dạo hay du khách, thì quyền lợi của những kẻ làm tình công khai vẫn cần được cảnh sát quan tâm.

Sách hướng dẫn do Hiệp hội cảnh sát Scotland đưa ra tuần trước còn ghi, những đối tượng làm tình nơi công cộng dễ bị tổn thương vì các hành động thù ghét hơn và họ có thể bị stress, trầm cảm nếu bị lạm dụng.

Cuốn sách dày 60 trang ghi, nạn nhân của các vụ phạm tội do thù ghét sẽ chịu tác động lâu dài hơn so với nạn nhân của các hành động phạm tội khác. Theo đó, nạn nhân bình thường có thể bị ám ảnh khoảng 2 năm trong khi nạn nhân của các vụ phạm tội do thù ghét có thể mất tới 5 năm mới hồi phục.

Theo Hoài Linh (VNN/ Mail)