Cánh tay giả của cơ trưởng bất ngờ bị rơi khi máy bay hạ cánh

Sự việc hy hữu này còn xảy ra trong điều kiện thời tiết gió mạnh khi chiếc máy bay của hãng Flybe bay từ Birmingham tới sân bay thành phố Belfast vào ngày 12/2 năm nay. Nhưng đến giờ, báo cáo về chuyến bay mới được cơ quan an toàn hàng công không bố, theo Sky News.

Theo báo cáo của đội điều tra tai nạn hàng không, cánh tay giả bên trái của cơ trưởng 46 tuổi vẫn được cố định trước khi máy bay hạ cánh. Sau đó, cơ trưởng đã tắt chế độ lái tự động và chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay. Không lâu sau, cánh tay giả bỗng bị rơi ra khiến ông mất kiểm soát máy bay.Cơ trưởng này đã định để cơ phó điều khiển thay mình, nhưng sau đó lại quyết định dùng tay phải đang giữ cần động cơ để nắm lấy cần điểu khiển."Anh ấy đã làm được, nhưng với việc năng lượng vẫn được tiếp thêm cho động cơ và một cơn gió mạnh, cú hạ cánh rất xóc và máy bay đã tiếp đất một cách không hề êm ái chút nào," báo cáo cho biết.Rất may, 47 hành khách trên máy bay đều không bị thương, và chiếc máy bay cũng không bị hư hại gì.Cơ trưởng Ian Baston, giám đốc điều hành và an toàn bay của Flybe cho biết công ty rất tự hào với chính sách tuyển dụng bình đẳng cho mọi ứng viên."Cũng giống nhiều hãng hàng không khác, chúng tôi cũng có chính sách tuyển nhân viên bị khuyết tật. Sau khi đã tuân thủ các yêu cầu của Cục Hàng không Dân dụng (CAA) và cảm thấy phù hợp, chúng tôi có thể tuyển cả phi công khuyết tật.""Cơ trưởng được nhắc đến ở đây là một trong số những phi công có kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất của Flybe. Chúng tôi khẳng định sẽ không thỏa hiệp sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn trong bất cứ trường hợp nào, cũng như không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho máy bay."/.