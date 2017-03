Cặp bố mẹ cho em bé bò sát mép vực để chụp ảnh bị lên án dữ dội

Một người leo núi đã chứng kiến một khoảnh khắc thót tim trên và tung lên mạng, tạo nên làn sóng phản đối dữ dội.



Preikestolen là một trong những điểm du lịch tự nhiên hấp dẫn và nổi tiếng nhất Na Uy, với vách đá dựng đứng cao 604m so với mặt nước biển và tầm nhìn thoáng đãng. Fred Sirevag, một khách lữ hành đã hoàn toàn bị ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây, nhưng những gì anh thấy sau đó mới thực sự khiến anh bị sốc.



Sirevag đã nhìn thấy một nhóm 4 người lớn mang theo một em bé đứng trên vách đá dựng đứng. Người mẹ sau đó thả cho em bé bò trên mặt đá.



"Họ để đứa bé bò ra rất gần rìa vách đá, và thậm chí còn bước lùi lại vài bước để chụp ảnh đứa bé với nền là quang cảnh ở Preikestolen. Tôi thấy thật quá đáng sợ. Đứa bé có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hành động của họ thật vô trách nhiệm," anh Sirevag chia sẻ.



Lúc đó, anh Sirevag đang ngồi nghỉ cùng cô con gái 11 tuổi và chứng kiến cảnh này. Sau khi chụp một bức ảnh anh cảm thấy thật sự sốc và đã định chạy ra khuyên can cha mẹ của em bé. Nhưng sau đó, người mẹ đã bế đứa bé lên và đi ra chỗ khác.



"Bạn không muốn ra quá gần rìa vách đá đâu, cảm giác rất sợ. Nếu bị rơi là bạn sẽ rơi thẳng xuống và không thể giữ được mạng sống," anh Sirevag cho biết.



Ông Preben Falck, tổng Giám đốc Hiệp hội Du lịch Stavanger khuyến cáo khách du lịch phải hết sức cẩn trọng khi tới tham quan Preikestolen.



"Tôi từng đưa các con tới Preikestolen và luôn giữ khoảng cách an toàn giữa chúng và rìa vách đá. Các bậc cha mẹ có thể không giống nhau, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để con mình bị nguy hiểm như vậy."



Ông Falck cũng cho biết việc cắm biển cảnh báo cha mẹ đưa con cái lại gần rìa vách đá hoặc dựng rào chắn quanh khu vực là điều khó có thể thực hiện vì sẽ làm ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh, và hy vọng mỗi bậc cha mẹ hãy tự giác và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động./.