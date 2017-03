Cậu bé 7 tuổi "đặt mua" chiếc máy bay chiến đấu

Cậu bé đã kích vào ô “Mua ngay bây giờ” (buy it now) để mua chiếc máy bay chiến đấu trên được rao bán trên mạng ebay. May mắn là bố cậu phát hiện kịp thời và đã xin lỗi bên bán rằng con trai ông không có tiền để mua một chiếc máy bay thật như vậy.

Chiếc Harrier được rao bán. (Nguồn: Daily mail)

Mạng news.com.au dẫn lời nữ phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không nghệ thuật (Jet Art Aviation) có trụ sở tại Anh - bên bán chiếc máy bay Harrier trên cho biết, bố cậu bé đã gọi điện thoại xin lỗi, do vậy chiếc máy bay vẫn tiếp tục được rao bán, đồng thời hy vọng sự việc tương tự sẽ không lặp lại.

Chiếc máy bay Harrier trên từng tham gia cuộc chiến giữa Anh và Argentina tại quần đảo Malvinas năm 1982 và sau đó được đưa ra khỏi biên chế của Không quân Hoàng gia Anh từ năm 1997. Hiện lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ vẫn sử dụng loại máy bay Harrier thuộc thế hệ thứ hai.

Theo Phạm Thảo (Vietnam+)