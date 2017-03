Câu lạc bộ đập phá dành cho người lắm tiền

Mục đích chính của công ty này khi cho ra đời câu lạc bộ là làm giảm stress cho những người phải làm việc thường xuyên, liên tục dưới áp lực công việc nặng nề và hầu hết đó là những người kiếm ra tiền. Hoặc đơn giản là những người có sở thích đập phá đồ đạc.



Mỗi thành viên tham gia câu lạc bộ do Công ty Destruction thành lập đều có thể chọn “vũ khí” để đập phá gồm gậy bóng chày, câu lạc bộ golf, rìu chiến, búa tạ, búa một lần, kiếm, và cưa xích. Và sau đó chấp nhận một khoản tiền khá lớn cho mặt hàng họ muốn phá hủy từ máy tính, đồ nội thất, đàn piano, các bình sử quý hiếm hay một vài loại trái cây...







Khách hàng phải trả một khoản tiền rất lớn để

có thể tự tay phá hủy các vật dụng



Khách hàng phải trả một khoản tiền rất lớn đểcó thể tự tay phá hủy các vật dụng



Các sản phẩm và bảng giá của chúng để bạn chuẩn bị

tiền khi bạn muốn tự tay phá hủy



Các sản phẩm và bảng giá của chúng để bạn chuẩn bịtiền khi bạn muốn tự tay phá hủy



Nhiều khách hàng sau khi tham gia hoạt động đập phá

các sản phẩm cảm thấy tinh thần rất thoải mái.

Nhiều khách hàng sau khi tham gia hoạt động đập phácác sản phẩm cảm thấy tinh thần rất thoải mái.



40% các thành viên tham gia câu lạc bộ là phái đẹp.



40% các thành viên tham gia câu lạc bộ là phái đẹp.



Bạn hoàn toàn có thể phá hủy bất cứ một loại quả nào bằng kiếm

samurai mà không phải dọn dẹp đống đổ nát mà mình gây ra.

Bạn hoàn toàn có thể phá hủy bất cứ một loại quả nào bằng kiếmsamurai mà không phải dọn dẹp đống đổ nát mà mình gây ra.



Theo Uyển Nhi (VNN/Daily Mail)



Các thành viên được tự lựa chọn sản phẩm họ muốn đập phá trong kho hàng của câu lạc bộ, được trang bị quần áo bảo hộ khi lựa chọn các vật dụng muốn phá hủy gây sắc nhọn hay dễ gây thương tích từ giày da để miếng khúc côn cầu trên móc.Hầu hết những người tham gia câu lạc bộ đều là những người thừa kế trẻ hay các chủ ngân hàng giàu có. Họ phải trả một khoản phí không tiết lộ hàng năm để tận hưởng những buổi đập thường xuyên và họ cũng phải trả chi phí cho những đồ đạc mà họ phá hủy. Tuy nhiên, mức phí trung bình cho các sản phẩm được ông chủ tiết lộ như sau: 10 đô la cho các tấm gỗ khổ lớn, 2000 đô cho chiếc piano và trung bình muốn phá hủy một chiếc xe ô tô khách hàng trả 100.000 đô la cho một lần phá hủy.Các hình ảnh của cá nhân hoặc các nhóm tham gia buổi “phá hủy” được ghi lại toàn bộ, để các thành viên nếu muốn có thể vào phòng điều khiển và xem lại.Tất cả các thành viên trước khi muốn tham gia đều phải ký vào bản cam kết: không mang vũ khí sát thương, không mang sinh vật sống hoặc các loại giấy tờ quan trọng vì chúng có thể bị phá hủy hoặc gây cháy, và không sử dụng rượu hoặc ma túy.Một người làm tại đây cho biết: 40% các thành viên đều là phụ nữ, điều này chứng minh rằng: phái yếu thường trút căng thẳng vào những vật vô tri, vô giác. Tuy nhiên, mọi thứ đều diễn ra có kiểm soát và an toàn cho người tham gia.Ông chủ câu lạc bộ cho biết: “Đây không phải là hoạt động khuyến khích bạo lực, chúng tôi gọi đó là nghệ thuật đập phá. Khách hàng của chúng tôi hầu hết là những người có thu nhập cao trong thành phố, một vài người đến đây mong muốn phá hủy một chiếc Ferrari hay một chiếc iPads. Và chỉ đến đây, các thành viên mới có can đảm phá hủy chúng mà không ảnh hưởng đến bất cứ ai, còn mang lại an toàn cho chính bản thân họ”.Hiện tại, Công ty Destruction mở tại New Jersey, ông chủ đang hy vọng có thể mở rộng kinh doanh sang Los Angeles và London.