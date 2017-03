Cây cầu ma ám và bí ẩn về sinh vật nửa người, nửa dê

Ngày 15/11/1967, cảnh sát phát hiện một chiếc ô tô bị vứt lại bên cạnh cây cầu Old Alton, cách thành phố Denton, bang Texas, Mỹ 8 km về phía nam. Kể từ đó, những vụ mất tích bí ẩn liên tiếp xảy ra, khiến người dân khu vực đồn đại rằng, cây cầu đang bị hồn ma một sinh vật người lai dê ám nhiễu.



Cây cầu xây dựng năm 1884, nó là nơi kết nối giữa hai thành phố Denton và Copper Canyon. Ngày nay, các phương tiện giao thông không được phép qua lại trên cầu để nhường đường cho người đi bộ. Nó trở thành một địa điểm nghiên cứu cho các khoa học tự nhiên, đồng thời đây cũng là nơi tác nghiệp cho nhiếp ảnh gia.



Cây cầu Old Alton được đồn thổi là cây cầu ma. Nó còn được biết đến với cái tên Cầu Người dê bởi những câu chuyện truyền miệng liên quan tới một sinh vật nửa người, nửa dê có tên Goatman (Người dê). Dân chúng cho rằng, Người dê chỉ lảng vảng đâu đó quanh khu vực cây cầu Old Alton này. Nếu người nào đi qua cầu vào buổi tối mà không mang theo đèn, thì chắc chắn gặp Người dê ở đầu kia cây cầu.













Khung cảnh cây cầu Old Alton ma ám.











Người dê theo mô tả và tưởng tượng của người dân.



Theo lời kể lại của người địa phương, khoảng đầu thế kỷ 20, gia đình một người nông dân có tên Oscar Washburn sống phía bắc cây cầu. Ông Washburn làm nghề buôn bán dê, nên dân làng đặt cho ông biệt danh trìu mến "Người dê". Chỉ sau vài năm, Người dê đã trở thành một doanh nhân thành đạt, được dân làng tin cậy.Khi niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, Người dê bị một nhóm Đảng viên 3K địa phương ganh ghét sau khi nhìn thấy tấm biển "Hướng này tới nhà Người dê" đặt trên cầu Old Alton. Vào một buổi tối trong tháng 8/1938, họ đã băng qua cầu để bắt cóc ông Washburn, và dùng cực hình tra tấn cho đến chết rồi vứt xác ông bên vệ đường.Nhiều người cũng xác định, vào thời điểm trước kia, chưa từng có người nào tên Oscar Washburn như kể lại. Vì vậy, phần nhiều, những truyền thuyết người dân kể lại chỉ là điều huyễn hoặc do trí tưởng tượng mà thôi.