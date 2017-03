Cha đẻ Flappy Bird vào ‘top’ 10 triệu phú Internet thế giới

Trang mạng The Richest đã ca ngợi nhà lập trình trẻ người Việt Nam Nguyễn Hà Đông đã làm được điều mà mọi nhà phát triển game “mơ ước” là tạo ra được một trò chơi có tính lan tỏa cao, khiến cả thế giới phải “nghiện”, được “đưa thẳng vào đại lộ danh vọng của những trò chơi” và kiếm được hàng triệu USD từ Internet.

Nguyễn Hà Đông vào "top" 10 triệu phú Internet

Sau gần 9 tháng tồn tại, trò chơi đã gây bão về mặt dư luận và truyền thông toàn thế giới. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, game lại được chính tác giả gỡ xuống khỏi các trang cài đặt ứng dụng với lý do “sản phẩm có tính gây nghiện” quá cao. Hành động bất ngờ này càng làm cho cả thế giới thêm tò mò về thân phận của nhà lập trình “bí ẩn”.

Được lập trình trong vòng chưa tới 2 giờ, trò chơi Flappy Bird ước tính đã mang về cho Nguyễn Hà Đông số tiền gần ba triệu USD, tương đương 60 tỉ đồng. Con số này thật ra không quá to lớn so với những cái tên “nổi cộm” khác trong danh sách của The Richest như Markus Persson với 1,5 tỷ USD nhờ trò cơi “đào vàng”, hay Kevin Systrom với ứng dụng Istagram 1 tỷ USD. Điều đáng ngạc nhiên là Flapy Bird kiếm được toàn bộ số lợi nhuận đó chỉ trong vòng … 60 ngày.

Flappy Bird được phát hành từ tháng 5-2013 nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý. Mãi 8 tháng sau đó, trò chơi mới bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp thế giới và đem lại cho Đông mức thu nhập lên đến 50.000 USD/ngày từ quảng cáo. Trong vòng đời 9 tháng của mình, Flappy Bird đã ghi nhận hơn 50 triệu lượt tải và nhận được hơn 90.000 lượt ngươi chơi xếp hạng. Biến trò chơi trở thành một trong những game hấp dẫn và đáng nhớ nhất nhất trong thời gian gần đây.

Trong danh sách Top 10 của The Richest, ngoài Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird còn có Kevin Systrom với ứng dụng Instagram được Facebook chi ra đến 1 tỉ USD để mua lại; Markus Persson, cha đẻ của game “Minecraft” với khối tài sản 1,5 tỉ USD; Peter Thiel với hệ thống thanh toán trực tuyến Papal; David Karp với mạng xã hội Tumblr...