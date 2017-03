Chàng lực sĩ có bắp tay to nhất thế giới

Chàng lực sĩ Popeye trong đời thực có bắp tay to bằng vòng bụng của một người đàn ông trưởng thành. Ảnh: Guiness World Record

Moustafa Ismali, 24 tuổi, đã tập luyện 10 năm nay để đạt được thành tích trên và được Sách kỷ lục Guiness thế giới công nhận.

Ismali cho biết những lời khen ngợi của những lực sĩ khác giúp anh thêm tự tin để phát triển cơ bắp của mình như nhân vật hoạt hình nổi tiếng thủy thủ Popeye.

"Các bạn tôi ở câu lạc bộ thể hình không thể ngờ rằng bắp tay tôi ngày một to và vì thế tôi bắt đầu thật sự tập trung để làm chúng to hơn nữa", New York Daily News dẫn lời Ismali nói.

Ismali đã chuyển từ Ai Cập đến sống tại Massachusetts, Mỹ từ 5 năm nay để luyện tập tốt hơn cho các cơ bắp.

"Mọi người thường nói tôi giống lực sĩ Popeye nhưng tôi chỉ cười và nói thực ra tôi không hề ăn rau chân vịt. Hiện bắp tay tôi còn to hơn cả Popeye", chàng trai có kỷ lục đặc biệt cho hay.

Nhân vật hoạt hình thủy thủ Popeye nổi tiếng của Mỹ. Ảnh: Popeye.org

Theo Vũ Hà (VNE)