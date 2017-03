Chết vì làm “chuyện ấy” trên ô tô

Theo TTTĐ, VNN



Báo chí Trung Quốc đã từng đưa tin về câu chuyện “dở khóc, dở cười”, khi trên cầu Yanwu (thuộc thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), một đôi trai gái khoảng hơn 20 tuổi vì mải “ân ái” trên xe, đã khiến chiếc 4WD húc thẳng vào phần phía sau của một chiếc xe hơi hạng sang. Ah Dong, chủ của chiếc xe bị hại, cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h tối, khi anh và một người bạn đang dừng xe để hóng gió thì bất ngờ bị “xế” 4WD huých từ đằng sau”.Theo Ah, ban đầu, vì lo chạm trán bọn cướp, anh không dám xuống xe. Sau khoảng hai phút “án binh bất động”, anh quyết định bước ra ngoài và nhòm qua cửa kính chiếc xe gây tai nạn và thật sững sờ, khi phát hiện đôi trai gái đang vội vàng mặc lại đồ. Sau khi chỉnh tề, cặp đôi này đã ra khỏi xe, rối rít xin lỗi và bồi thường cho Dong.Còn cặp tình nhân ở Đức thì suýt chết… vì chiếc xe của họ bị rơi xuống sông trong lúc cả hai đang mải làm “chuyện ấy”. Theo cảnh sát, chiếc xe vẫn mở động cơ để giữ nhiệt độ ấm bên trong, tuy nhiên, trong lúc cặp tình nhân này mải mê “mây mưa”, đã vô tình gạt phải cần lái từ trạng thái “đỗ xe” sang “khởi hành”, khiến chiếc xe đột ngột lao thẳng đến con sông phía trước và cả hai đều không hay biết gì cho tới khi chiếc xe hơi rơi thẳng xuống sông. Tuy nhiên, may mắn là họ đã sớm được người dân cứu ra ngoài, không bị thương tích hoặc rủi ro gì, nhưng tình thần thì khủng hoảng nặng.Bi kịch hơn, khi làm ‘chuyện ấy’ trên xe ôtô ở phía Nam thủ đô Moscow, một cặp tình nhân người Nga đã tử vong vì ngộ độc khí CO. “Một người đàn ông và một người phụ nữ đã chui vào chiếc xe Volkswagen để quan hệ… Có vẻ như cặp tình nhân đã bật hệ thống sưởi bằng khí CO lên để sưởi ấm, và họ đã chết”, tờ Tin tức Interfax cho biết.