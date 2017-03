Chiếc bát 3.000 tuổi ở thánh địa Jerusalem

Mảnh bát gốm 2.700 tuổi với dòng chữ Do Thái cổ. Ảnh: Clara Amit / Israel Antiquities Authority.



Theo Đức Huy (VNE/ LiveScience)

Những hiện vật được tìm thấy trong khu vực Gihon Spring, thuộc khu khảo cổ David ở thành phố thánh địa Jerusalem. Hiện vật quý giá nhất là chiếc bát gốm với những dòng chữ Do Thái cổ ở phần rìa. Theo nhóm chuyên gia, chiếc bát có từ năm 600 hoặc năm 700 trước công nguyên.Ông Joe Uziel, nhà khảo cổ học tham gia dự án cho biết, những dòng chữ Do Thái cổ trên chiếc bát đề cập đến một nhân vật trong Kinh thánh của người Do Thái.Sau khi nghiên cứu cẩn thận chiếc bát, nhóm khảo cổ kết luận, dòng chữ trên được khắc trước khi đất sét được nung trong nhiệt độ cao để trở thành chiếc bát gốm. Tuy nhiên, nhóm khoa học vẫn chưa biết vì sao chiếc bát lại được khắc chữ. Một số nhà khảo cổ khác cho rằng, có thể chiếc bát được sử dụng để bán cho thương nhân.Chiếc bát 2.700 tuổi này sẽ được trưng bày tại hội nghị khảo cổ học Megalim vào ngày 29/8 tới tại khu khảo cổ David.