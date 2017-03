Chó cũng phải thắt dây an toàn

Điều này có vẻ rất kỳ quặc đối với một số người, thế nhưng, theo các nhà lập pháp thì việc những chú chó đi lại bên trong xe ô tô hay ngồi trên đùi của người lái xe là thật sự nguy hiểm.



Bản dự luật của ông Cobb được Sở Giao Thông Vận Tải tiểu bang Tennessee thông qua vào ngày thứ Ba yêu cầu chó săn phải được giữ chặt trong yên cương hoặc ghế của các phương tiện, nhốt trong hộp, hoặc được một người ngồi ghế trước hay sau ôm.



Người phát ngôn của ông Cobb phát biểu với tờ MailOnline rằng ông Cobb không có ý rằng mọi người không được cho động vật lên trên xe. Dự luật này cho phép người dân chở theo động vật nếu nó không làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe.



Bên cạnh đó, Trưởng ban An Toàn Đường Bộ AA, Andrew Howard cũng ủng hộ nhiệt tình việc thắt dây an toàn cho chó trên ô tô.



Ông phát biểu với tờ Metro rằng dự luật này là một ý tưởng rất hay và sáng tạo. Trong những vụ tai nạn, những con chó lớn của chủ nhân gặp tai nạn có thể làm người dân xung quanh bị thương. Nếu không, những con chó đó cũng sẽ cố gắng bảo vệ chủ nhân khỏi những người có ý định cứu giúp người bị nạn.



Tuy nhiên, ông Howart cũng nói rằng ông không muốn dự luật này được ghi vào luật pháp vì nó sẽ siết thêm gánh nặng vốn có của lực lượng cảnh sát. Việc cưỡng chế thắt dây an toàn cho chó không thật sự khả thi khi cảnh sát còn đang phải đối mặt với việc cắt giảm biên chế, và trước đó còn đang đau đầu với luật sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông.





Theo Thanh Loan (VNN/Metro)