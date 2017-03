Choáng với cách chiều con kiểu triệu phú

Dinh thự trị giá 7,5 triệu USD của nhà Shlomo Rasabi



Hai người chủ bữa tiệc



Nhìn từ trên cao khu nhà The Santuary, một trong 10 khu nhà

đắt nhất ở Mỹ, nơi có dinh thự của vợ chồng Rasabi



Cặp vợ chồng triệu phú Shlomo Rasabi-Jeannie tại Boca Raton, Florida - Mỹ tỏ ra rất bất ngờ khi cảnh sát gõ cửa phòng và thông báo, có 600 thiếu niên say xỉn đang nằm vạ vật ở tầng dưới ngôi nhà của họ.Khi tới dinh thự trị giá 7,5 triệu USD của đại gia bất động sản Rasabi, cảnh sát tìm thấy vô số thiếu niên say không biết trời đất gì nằm ở thảm cỏ phía trước ngôi nhà và một số khác đang nằm vật trên phố, 4 trong số này say tới mức phải được xe cứu thương chở tới bệnh viện.Theo báo cáo của cảnh sát, nhiều thiếu niên còn cầm trong tay chai rượu chưa hết mặc dù hầu hết những vị khách này chưa tới tuổi được uống rượu (21 tuổi), Nhạc vẫn bật ầm ĩ khi họ tới.Tuy nhiên, ông Rasabi, 59 tuổi vẫn phản đối cảnh sát bắt giữ mình ở phòng ngủ. Rasabi nói: "Tôi thậm chí còn không biết lũ trẻ có mặt ở đây...tôi không cho rằng bữa tiệc lớn tới mức như vậy".Vợ của đại gia này - Jeannie cũng nói là không hay biết gì. Hai vợ chồng chỉ thừa nhận, họ biết sẽ có một bữa tiệc nhưng không biết danh sách khách mời lại lớn như vậy và họ không cung cấp đồ uống.’Tôi cho phép một số bạn học của con trai tôi đến đây để liên hoan. Tôi ở trong phòng suốt vì con trai tôi muốn chúng tôi ở đó cả buổi tối để nó vui cùng bạn bè. Ai cũng mang rượu tới", bà Rasabi nói với viên cảnh sát.Khách dự tiệc tới trên 4 chiếc xe lớn, vẫn còn đỗ bên ngoài khi cảnh sát tới dinh thự này. Sau khi nhận được cuộc gọi đầy lo lắng của nhân viên an ninh, cảnh sát đã tới ngôi nhà nằm trong khu The Sanctuary, khu gồm nhiều dinh thự triệu đô.Cảnh sát tìm thấy khoảng 100 thiếu niên đang uống rượu bên ngoài nhà. 5 thiếu niên nằm vật ngoài đường và 4 cô gái nằm bất tỉnh trên bãi cỏ. "Xấp xỉ 500 thiếu niên bên trong dinh thự, hầu hết đều chưa tới 21 tuổi và cầm rượu trong tay" báo cáo của cảnh sát Richard Guberman ở đồn Boca Rapton cho hay.Cảnh sát Guberman viết: "Gia chủ không cung cấp biện pháp phòng ngừa nào cho những người chưa đến tuổi, ví dụ, trao cho những em chưa tới 21 tuổi vòng tay hay con tem để chúng không được phép uống rượu.Gia chủ có thuê nhân viên an ninh song đều là những người không có giấy phép hành nghề. Khi tôi bước tới cửa chính, tôi chỉ có thể nói chuyện với hai đứa trẻ 17 và 16 tuổi sống trong nhà. Cả hai nói với tôi, cha mẹ chúng trong phòng ngủ.Tôi đã hỏi Rasabi tại sao ông ta cho phép những đứa trẻ và rượu tới nhà. Rasabi trả lời: Tôi thậm chí không biết tại sao tất cả bọn trẻ lại ở đây, tất cả đều đem rượu tới đây. Tôi và vợ định mở tiệc trở về nhà cho các học sinh trường American Heritage School, để lũ trẻ có thể liên hoan ở nhà tôi. Tôi không ngờ cuộc liên hoan lại lớn như thế, tôi ở trong phòng suốt".Cặp vợ chồng Rasabi bị bắt và được đưa tới đồn cảnh sát Boca Raton và bị quy tội cho phép trẻ chưa đủ tuổi uống rượu tại bữa tiệc tổ chức tại nhà.