Chơi trội kiểu Ấn: dùng trực thăng đón dâu

Trước lễ đám cưới, Kapil Yadav đến làng cô dâu ở ngoại ô phía đông Delhi, Ấn Độ, bằng trực thăng. Ảnh: NYT



Theo K. D (SGTT/ NYT)

Ông Yadav là nông dân trồng lúa mì, chưa bao giờ đi máy bay, và gia đình ông cũng vậy. Và đây cũng chỉ là một chuyến bay ngắn, đưa con trai ông đến nhà thông gia cách đó chưa đầy hai dặm. "Mọi người sẽ nhớ rằng con trai ông dùng trực thăng khi kết hôn. Đối với chúng tôi, những thứ như thế này chỉ có trong mơ”, ông Vikas Yadav, một người bà con nói.Như nhiều gia đình tại khu ngoại ô mở rộng của New Delhi, gia đình Yadav có nhiều tiền và họ muốn mọi người biết điều đó. Nhà Yadav thuộc nhóm những người nông dân mới phất. Việc mua đất mở rộng thành phố và các ngành công nghiệp đã tạo ra những núi tiền chỉ trong một đêm cho những người bán đất, đặc biệt là ở vùng xa xôi hẻo lánh của thủ đô New Delhi.Sáng ngày tổ chức đám cưới cho con trai, ông Yadav ngồi tính toán các chi tiết cuối cùng của buổi lễ. Ông kiếm được khoảng 109.000 USD khi bán 1,2 ha đất của tổ tiên. Ông bỏ vào ngân hàng một ít, sửa sang nhà cửa, mua một chiếc Hyundai nhỏ và mua thêm 1,2 ha đất ở khu xa hơn tiếp tục canh tác. Ngoài phần nhà gái phải chi nhiều hơn cho đám cưới, ước tính phía ông sẽ chi 13.000 USD, trong đó 8.327 USD là thuê trực thăng. "Đó là hạnh phúc của tôi, con trai tôi. Hồi xưa, khi tôi cưới, tôi đi xe hơi. Nhưng đó là thời kỳ khác” ông Yadav, 36 tuổi nói.Thông thường, đám rước là cuộc diễu hành từ từ để vẫy chào hàng xóm. Nhưng gia đình Yadav đã thuê trực thăng theo giờ, do đó mọi người bắt đầu chạy, bước cả lên phân của trâu và nước thải. Máy bay trực thăng hạ cánh. Hàng trăm người dân vây quanh máy bay trực thăng nhỏ màu xanh, được cảnh sát địa phương bảo vệ. Rồi chú rể và hai người thân vào máy bay, chiếc trực thăng lượn trên ngôi làng khi ông Yadav nhảy vào xe Lexus và đi về phía làng nhà gái.Ở Ấn Độ, nơi có thu nhập bình quân đầu người hàng năm khoảng 1.000 USD và khoảng 800 triệu người sống dưới mức 2 USD/ngày, một số nông dân đã có được cả núi tiền sau khi bán đất. Làm gì với khoản tiền dư dả khi bán đất? Một số nông dân mua thêm đất, gửi ngân hàng, cho con cái ăn học hoặc sửa sang nhà cửa. Tại Punjab, một vài nông dân cho biết họ muốn dùng tiền để đến Canada. Tuy nhiên, vẫn còn những người khác sạt nghiệp sau khi đổ tiền vào xe hơi, các chuyến đi nghỉ và hàng hóa xa xỉ khác. Giáo sư N. Sridharan, trường Quy hoạch kiến trúc ở New Delhi nói: “Họ mua xe Land Rover, mua ti vi nhiều hơn, và đốt tiền vào rượu. Họ đang cố tiêu xài bằng hết". Phần lớn những chi tiêu rộng rãi này là vứt tiền qua cửa số, chi tiêu không tính toán vì nông dân ít học, ít kinh nghiệm trước sự quyến rũ của tiền. Nhưng một số nhà xã hội học nói kiểu chi tiêu khoe khoang, đặc biệt là trong đám cưới, bắt nguồn từ những mong muốn của tầng lớp cấp thấp muốn khoe của, một phần muốn bắt chước những điều mà tầng lớp trên đang làm.Ở Ấn Độ, với tầng lớp thượng lưu, xu hướng mới nhất là đám cưới du lịch với điểm đến là Bali hoặc các cung điện tại Rajasthan. Với những người giàu mới nổi, họ có động lực muốn chơi trội. Ông Subhash Goyal, chủ công ty du lịch cho thuê máy bay trực thăng phục vụ đám cưới trong vùng Delhi, nói: “Mọi người đều muốn hơn người. Đó là cách mà những nhà giàu mới nổi cư xử. Họ muốn nói rằng tôi có nhiều tiền hơn anh".