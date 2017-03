Chúng cháu cũng muốn có tương lai!

Felix Finkbeiner

Theo SGTT



Năm 2007, khi đứng trước lớp học trình bày bài diễn văn về khủng hoảng khí hậu, cậu bé chín tuổi Felix Finkbeiner khiến giáo viên và các bạn học không khỏi ngạc nhiên về ý tưởng cho giải pháp khủng hoảng khí hậu của mình. Thầy cô tiếp tục đưa cậu đến các lớp học khác trong trường, trình bày bài, rồi giám đốc nhà trường gửi cậu đến các trường học khác tiếp tục diễn thuyết.Giải pháp của cậu bé sinh ra tại Bonn, Đức rất đơn giản: “Hãy trồng một triệu cây xanh tại mỗi nước trên thế giới”. Felix cho rằng suy nghĩ đó là điều nhỏ nhưng hữu ích, bất cứ bạn trẻ nào trong cùng lứa tuổi của cậu có thể làm khi nghĩ đến biến đổi khí hậu.Khi chứng kiến các chú gấu bắc cực đang dần mất môi trường sống vì băng tuyết, môi trường sống của chúng đang tan dần, Felix mong muốn làm được điều gì đó để cứu những chú gấu này. Cần phải làm gì đó để băng ngưng tan.Ý tưởng cho bài tập về nhà của Felix đến từ nhà hoạt động môi trường và cũng từng đoạt giải Nobel Hoà bình người Kenya, Wangari Maathai, người phụ nữ đã trồng 30 triệu cây xanh trong hơn 30 năm qua. Felix đưa ra một viễn cảnh rất đơn giản, trẻ em trên thế giới hãy trồng một triệu cây xanh tại đất nước mình sẽ giải quyết được khủng hoảng về khí hậu. Bài tập này khởi đầu cho một phong trào kêu gọi thiếu nhi trên toàn thế giới trồng cây xanh cứu hành tinh của mình.Được sự hỗ trợ của cựu bộ trưởng môi trường Đức, Klaus Toepfer, sáng kiến về trồng cây cho trái đất dành cho học sinh – sinh viên ra đời. Felix trở thành người sáng lập tổ chức: “Plant for the Planet”. Cậu tiếp tục được mời phát biểu, kêu gọi và khuyến khích các bạn trẻ tham gia chiến dịch trồng cây tại nhiều nước trên thế giới với dự tính đến năm 2020, chiến dịch này sẽ khởi động để trồng tại mỗi nước một triệu cây xanh. Phong trào của cậu đã trồng hơn một triệu cây xanh tại Đức.Cậu bé đại sứ về biến đổi khí hậu 12 tuổi đang học tại trường quốc tế Munich (Munich International School) là một trong những khách mời nói chuyện trước 1.500 người tham gia Diễn đàn báo chí toàn cầu do hãng truyền hình Đức Deutsche Welle tổ chức tại Bonn từ ngày 21 – 23.6.Cậu bé cho rằng trong khi các nhà lãnh đạo bận rộn tranh luận, thoả thuận về cắt giảm khí thải, các nhà khoa học cảnh báo thảm hoạ môi trường, các nhà kỹ thuật tìm kiếm, phát minh những công nghệ xanh thân thiện…, những người trẻ thế hệ cậu, có thể sẽ là những nạn nhân của biến đổi khí hậu, nên cần bắt tay vào hành động ngay để cứu chính thế hệ mình.“Đối với nhiều người lớn, tương lai có thể là 20, 30 năm nữa, nhưng thế hệ chúng cháu sẽ có 80 hoặc 90 năm nữa, và còn con cái chúng cháu, nên chúng cháu phải làm gì đó để bảo vệ môi trường sống của mình. Chỉ nói không, không thể khiến băng thôi tan, rừng hết bị huỷ hoại, mà phải làm điều gì đó. Chúng cháu cũng muốn có tương lai”, Felix nói.Felix và 20 thành viên nhí khác đã khởi động được phong trào tại 72 nước trên thế giới với khẩu hiệu: “Ngưng nói, hãy bắt đầu trồng cây” từ năm 2009.