Chụp được khoảnh khắc “thần chết” đoạt mạng

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Plos Biology dựa vào mô hình trên những con giun. Các nhà khoa học cho biết nó có thể cũng cấp các cơ chế liên quan tương tự cho động vật có vú, giúp gia tăng sự hiểu biết về cái chết cũng như có thể là tìm cách làm gia tăng tuổi thọ.



Bằng cách ghi lại sự phát huỳnh quang, các nhà khoa học nhìn thấy một làn sóng huỳnh quang đi qua ruột của những con giun khi chúng chết đi. Chất huỳnh quang này do sự hoại tử tế bào sinh ra, có khả năng lan đi khắp cơ thể tùy thuộc vào tín hiệu canxi. Theo các nhà khoa học, đó có thể là axit anthranilic.



GS David Gems từ Viện Sức khỏe lão hóa tại Đại học London, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích: "Chúng tôi đã nhìn thấy con đường hóa học của sự lan truyền tế bào chết trong giun. Đó là ánh sáng màu xanh huỳnh quang tỏa đi khắp cơ thể cho đến khi sự sống bị dập tắt. Nó giống như thần chết.







Sóng huỳnh quang đi qua ruột của những con giun khi chúng chết đi

Theo H.Trang (NLĐO/ Science Daily)

Ông Gems phân tích: "Chúng tôi có thể trì hoãn cái chết, chẳng hạn do nhiễm trùng bằng cách ngăn chặn đường đi nó. Nhưng chúng tôi không thể làm chậm quá trình tử vong do tuổi già. Điều này cho thấy cái chết do lão hóa là kết quả của nhiều quá trình sinh hóa hoạt động cùng lúc".Kết quả này đã dẫn đến giả thuyết lão hóa chỉ đơn giản là một hệ quả của sự tích tụ những hư hại của phân tử. Chúng ta cần phải tập trung vào các quá trình sinh học xảy ra trong lão hóa và sự chết để có thể can thiệp làm gián đoạn các quá trình này.